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الهند.. متظاهرون يطالبون بإغلاق مصنع إل جي بوليمرز

السبت 09/مايو/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
وضع قرويون جثث ثلاثة من ضحايا تسرب غاز قاتل من مصنع إل جي بوليمرز في جنوب الهند على أبواب الموقع، اليوم السبت، وطالبوا بإغلاق المصنع على الفور واعتقال إدارته العليا.

خرج غاز ستيرين سام من المصنع بالقرب من مدينة فيساكاباتنام الجنوبية يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا على الأقل وإجبار 800 آخرين على دخول المستشفى للعلاج. ولا يزال المئات من الضحايا في المستشفى.

وأفادت وكالة "نباء آسيا الدولية"، الشريكة لوكالة "رويترز"، أن القرويين نظموا، اليوم السبت، اعتصامًا عند بوابة المصنع مع ثلاث جثث للضحايا أثناء زيارة المدير العام للشرطة للمصنع.

اقتحم بعض المتظاهرين المجمع، واضطرت الشرطة إلى إعاقة طريقهم للسماح للمسؤولين الذين يحققون في التسرب بالدخول والخروج.

صاح المتظاهرون "نريد العدالة!" وطالبت بإغلاق دائم للمصنع بالقرب من المناطق السكنية، حسبما أفادت وكالة الأنباء "أني".

كما طالبوا باعتقال إدارة المصنع لشركة إل جي بوليمرز، وهي شركة تابعة لشركة إل جي كيم المحدودة، أكبر شركة للبتروكيماويات في كوريا الجنوبية.

رفعت الشرطة شكوى إهمال وجرائم قتل بحق إدارة مصنع إل جي بوليمرز.

في بيان، اليوم السبت، اعتذرت إل جي بوليمرز لجميع المتضررين من الحادث وقالت، إنها ستقدم كل الدعم الممكن لضمان رعاية المتضررين وأسرهم.

وقالت الشركة: "إن الشركة ملتزمة بالعمل بشكل وثيق مع السلطات المعنية في الهند للتحقيق في سبب هذا الحادث".

وأضافت، أن تحقيقاتها الأولية أشارت إلى أن المأساة نجمت عن تسرب بخار من خزان تخزين مونومر ستيرين.

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