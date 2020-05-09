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بعد استمرار حبسها.. تعرف على قائمة اتهامات حنين حسام

السبت 09/مايو/2020 - 03:20 م
حنين حسام
حنين حسام
أحمد القاسم
مازالت قائمة من الاتهامات تطارد طالبة كلية الآثار بجامعة القاهرة "حنين حسام"، بعد قبول استئناف النيابة، اليوم السبت، على قرار إخلاء سبيلها ليستمر التحقيق معها لمدة 15 يوم آخرى، تتواجد داخلها فتاة التيك توك داخل السجن.

وكانت حنين حسام أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في فيديو طالبت من خلاله الفتيات بالإشتراك في تطبيق يمكنهم من خلاله فتح الكاميرات وتلقي أموال ما بين 36 حتى 3 آلاف دولار، ولكن أمام النيابة قالت إن مقطع الفيديو لا يعني التحريض على الفسق والفجور وليس به أي إيحاءات.

يذكر أن محكمة شمال القاهرة قررت إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، ولكن قررت النيابة الاستئناف على هذا القرار، وتم تحديد السبت 9 مايو لاتخاذ القرار، وبالفعل قبلت المحكمة الاستئناف وقررت حبسها 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وفيما يلي تكشف "الفجر" قائمة الاتهامات الموجهة لحنين حسام، وفقا لما أعلنته الجهات المعنية:

- الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري.
- إنشاء وإدارة واستخدام مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
- تأسيس وكالة لاستدراج الفتيات واستغلال ظروفهنَّ لإجراء البث المباشر لهنَّ عبر تطبيق جديد على مواقع السوشيال ميديا وتكوينهنَّ صداقات مع متابعيه.
- ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية.
- استغلال حالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.
- استحداث طرقًا جديدة للتسلل إلى المجتمع المصري إضرارًا به، والتغرير بالشباب فتيان وفتيات قُصَّر وبالغين.

حنين حسام طالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة، من مواليد عام 2000 بمحافظة الجيزة، ومن المشاهير الذين ظهروا على تطبيق "تيك توك" في الفترة الأخيرة، وتعمل موديل آزياء، حيث تشتهر بفيديوهاتها الجريئة على التطبيق.

وحسب تصريحاتها، فهي دخلت عالم "التيك توك" والفيديوهات منذ 4 سنوات، وتطلق "حنين" على نفسها لقب "الهرم الرابع"، ودائما تنشر فيديوهات وصور بشعرها عبر التيك توك، تعتمد فيها على المكياج الصاخب، وترتدى ملابس غير أخلاقية لتجلب أنظار الآخرين إليها، ما أدى إلى اشتهرها ودخول إلى عالم تقديم الموضة.

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