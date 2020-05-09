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اتهام ياسمين عبد العزيز بالتقليد

السبت 09/مايو/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
الفجر
تداول عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات للفنانة ياسمين عبدالعزيز بالتقليد بعد مشهدها على اليخت في مسلسل "ونحب تاني ليه"، فقد ظهرت ياسمين على اليخت والذي يحمل اسمها في المسلسل.

وبحسب نشطاء "هذا المشهد أعاد للأذهان صورة النجمة ريهام حجاج التي بثتها علي صفحتها علي الإنستجرام شهر يناير الماضي"، الصورة كانت تجمع ريهام مع صديقاتها علي يخت يحمل اسم( roro).

ومن هنا اتهم الجمهور ياسمين بتقليد ريهام حجاج واستمرار الحرب الباردة وعدم رغبتها بإنهائها رغم زواج ياسمين من العوضي مؤخرًا.
اتهام ياسمين عبد العزيز بالتقليد
اتهام ياسمين عبد العزيز بالتقليد

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ياسمين عبدالعزيز ونحب تانى ليه اخبار الفن

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