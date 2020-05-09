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"كورونا" يجبر روسيا على هذا الإجراء في ذكرى احتفالات عيد النصر (صور)

السبت 09/مايو/2020 - 03:26 م
روسيا
روسيا
وكالات

 تحتفل روسيا، اليوم السبت، بعيد النصر، ومرور 75 عام على انتصار القوات السوفيتية على ألمانيا النازية فى الحرب العالمية الثانية.

 

ويذكر أن عيد النصر يعد أهم يوم فى تاريخ روسيا، عن طريق عدد من العروض الجوية بمقاتلات الجيش الروسى بفئاتها المختلفة، و الموحيات الهليكوبتر.

 

وأجبر وباء كورونا المميت، السلطات الروسية، على تقليص الاحتفالات التى تعتبر تعزيزا للكرملين.

 وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين، تأجيل ذروة احتفالات عيد النصر، والتى تتمثل فى عرض ضخم فى الميدان الأحمر، ويستعرض أكثر المعدات العسكرية الروسية تطورا، إلى أجل غير مسمى.

 

وقال بوتين، عن احتفالات عيد النصر، أنها مقدسة للروس، ولكنه قال إن أى فعالية عامة ضخمة تعتبر خطيرة جدا خلال الجائحة .

 

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

 

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.

"كورونا" يجبر روسيا على هذا الإجراء في ذكرى احتفالات عيد النصر (صور)
"كورونا" يجبر روسيا على هذا الإجراء في ذكرى احتفالات عيد النصر (صور)
"كورونا" يجبر روسيا على هذا الإجراء في ذكرى احتفالات عيد النصر (صور)
"كورونا" يجبر روسيا على هذا الإجراء في ذكرى احتفالات عيد النصر (صور)
"كورونا" يجبر روسيا على هذا الإجراء في ذكرى احتفالات عيد النصر (صور)
"كورونا" يجبر روسيا على هذا الإجراء في ذكرى احتفالات عيد النصر (صور)
"كورونا" يجبر روسيا على هذا الإجراء في ذكرى احتفالات عيد النصر (صور)
"كورونا" يجبر روسيا على هذا الإجراء في ذكرى احتفالات عيد النصر (صور)

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كورونا فيروس كورونا روسيا احتفالات عيد النصر

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