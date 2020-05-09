عمال مهاجرون يرشقون الشرطة في الهند بالحجارة احتجاجا على الحظر

اشتبك المئات من العمال المهاجرين في ولاية جوجارات بغرب الهند، اليوم السبت، لليوم الثاني مع السلطات، وألقوا الحجارة على الشرطة التي تحاول فرض حظر لإيقاف تفشي فيروس كورونا المستجد.





نزل المتظاهرون إلى الشوارع في مدينة سورات، اليوم، بعد يوم من اشتباك سكان أحمد آباد مع القوات شبه العسكرية،وفقًا لوكالة "رويترز".





تجمع أكثر من 500 عامل يعملون في الصناعات في حزام حزيرة، على مشارف سورات، للمطالبة بأن تتخذ السلطات ترتيباتهم للعودة إلى بلدانهم الأصلية.





وقال المتظاهرون، ومعظمهم من العمال المهاجرين من ولايتي أوتار براديش وبيهار، للشرطة، إنهم يكافحون من أجل البقاء بدون عمل أو مال.





وقال المفتش إتش. آر. براهمبهات في مركز شرطة إيشابور لوكالة "رويترز": "قلنا لهم أن الحكومة أرسلت عددًا كبيرًا من العمال إلى ولاياتهم الأصلية ، وسيتم اتخاذ ترتيبات مماثلة لهم أيضًا".





وأضاف: "طلبنا منهم التحلي بالصبر والعودة إلى منازلهم بسبب الإغلاق، لكنهم رفضوا، وبدأوا في إلقاء الحجارة علينا".





وأوضح "براهمبهات"، أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد.





وقال د. إن باتل، مفوض الشرطة المشترك في سورات، إن نحو 50 عاملًا اعتقلوا واتهموا بالتجمع غير المشروع وأعمال الشغب.





وأضاف: "نحن بصدد تحديد المزيد من الأشخاص الذين شاركوا في العنف".





ويأتي العنف مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس المبلغ عنها في الهند إلى 59662، مع 1.981 حالة وفاة.



