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بهذا السعر.. هاتف "LG Velvet" متوفر الآن للحجز المسبق في سوق كوريا الجنوبية

السبت 09/مايو/2020 - 03:30 م
LG Velvet
LG Velvet
قدمت شركة إل جي LG الكورية، اليوم السبت الموافق 9/5/2020، إصدارها الأول من العلامة التجارية Velvet الجديد بسعر 735 دولارًا، على أن يتوفر للبيع في السوق الكوري في 15 من مايو، حيث أن الشركة أطلقت الهاتف للحجز المسبق في سوق كوريا الجنوبية مؤخرًا.

قدمت شركة LG تفاصيل عن مواصفات هاتف LG Velvet من خلال مجموعة من الإعلانات التشويقية نُشرت خلال الفترة الماضية، حيث يأتي الهاتف بتصميم قطرات الماء في الكاميرة الخلفية، مع نتوء القطرة للكاميرا الأمامية، كما يضم الهاتف معالج Snapdragon 765G سنابدراجون 765جي.

كما يضم هاتف LG Velvet شريحة مودم Snapdragon X52 ليدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G، أيضًا يضم الهاتف ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت رام مع سعة تخزين 128 جيجابايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر MicroSD.

وتأتي الكاميرا الخلفية لهاتف LG Velvet بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميجابيكسل لدعم عمق التصوير وخلفيات blur مميزة في تصوير portrait، كما تأتي الكاميرة الأمامية في الهاتف بدقة 16 ميجابيكسل.

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