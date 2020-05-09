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سعر اليورو اليوم السبت 9-5-2020 مقابل الجنيه المصري في البنوك

السبت 09/مايو/2020 - 03:33 م
بوابة الفجر

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 9-5-2020، فى البنوك العاملة فى مصر وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 17.14جنيه للشراء، و 17.38جنيه للبيع، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 17.06 جنيه للشراء، و17.17 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.14 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع، فيماسعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.14 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.
 
وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 16.86 جنيه للشراء، و17.14 جنيه للبيع، بينما سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.16 جنيه للشراء، و17.40 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.16 جنيه للشراء، و17.40 جنيه للبيع.


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