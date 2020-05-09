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أنغام تشارك في حملة "صلاة من أجل الإنسانية"

السبت 09/مايو/2020 - 04:24 م
أنغام
أنغام
نور طلعت
نشرت الفنانة أنغام، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" لتعلن عن مشاركتها بحملة"صلاة من أجل الإنسانية".

وقالت أنغام، في الفيديو،:"يوم الخميس 14 مايو.. سوف أصلي أنا وعائلتي مع العالم أجمع سأصلي من أجل الإنسانية، من أجل أن يرفع الله عنا وباء"الكورونا" اللهم استجب".

جدير بالذكر أن أنغام، شاركت في رمضان 2020 بغناء تتر مسلسل"جمع سالم" للفنانة زينة.

ويحمل تتر المسلسل عنوان"كنا بنضحك" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع الموزع الموسيقي أمير هداية.

مسلسل "جمع سالم" من بطولة زينة ودلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد شاهين ومحمد علاء، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان ‏حداد إنتاج شركة سكرومو ميديا‎.‎


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