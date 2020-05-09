Advertisements

"الفجر الفني" يكشف موعد انتهاء تصوير فيلم "العنكبوت"

السبت 09/مايو/2020 - 04:29 م
العنكبوت
العنكبوت
رشا عادل
يستعد الفنان أحمد السقا، لعرض فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "العنكبوت" خلال عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولته الفنانة منى زكي.



وكشف المؤلف محمد ناير، في تصريح خاص ل"الفجر الفني" عن موعد إنتهاء تصوير فيلم "العنكبوت" قائلًا:"إنتهينا من تصوير أكثر من نصف مشاهد الفيلم ومتبقي 4 أيام وسننتهي نهائيًا من المشاهد المتبقية، ولكن حاليًا فريق العمل متوقف عن التصوير ولا أعلم سنعود للوكيشن التصوير امتى".


فيلم "العنكبوت" تدور احداثة في إطار أكشن دراما، ويشارك في بطولته الفنان احمد السقا ومنى زكي ومحمد لطفي وظافر العابدين ومحمد ممدوح.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

كارتيرون يرحب برحيل نجم الزمالك في الصيف

منذ 35 دقيقة

قائمة الراحلين عن الزمالك تشهد مفاجآت عديدة

منذ أقل من ساعتين

ريهام عبد الغفور ضحية برنامج "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر.. الليلة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الأهلي يتحرك لخطف نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ يوم

قبول استئناف النيابة وتجدد حبس حنين حسام 15 يوماً

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. غلق محكمة مدينة نصر بسبب ظهور حالة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ حوالي 20 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد بشأن رمضان صبحي

منذ 37 دقيقة

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 7 ساعات

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

محمد لطفي ينضم لفريق عمل "العنكبوت"

محمد لطفي يدرب ابنه "بوكس": انتظروا الملاكم الصغير

نيللي كريم تنشر صورة لها مع ظافر العابدين: "رجع تحت السيطرة"

عاجل.. شاهد أول بوستر لفيلم أحمد السقا الجديد "العنكبوت" (صورة)

شاهد لوك أحمد السقا في فيلمه الجديد "العنكبوت"

هذا ما قصده نجل أحمد السقا بتعليقه على صورته مع والده

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

02:31 م

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

12:00 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

06:26 م

وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا

03:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا