"الفجر الفني" يكشف موعد انتهاء تصوير فيلم "العنكبوت"

Advertisements

يستعد الفنان أحمد السقا، لعرض فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "العنكبوت" خلال عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولته الفنانة منى زكي.







وكشف المؤلف محمد ناير، في تصريح خاص ل"الفجر الفني" عن موعد إنتهاء تصوير فيلم "العنكبوت" قائلًا:"إنتهينا من تصوير أكثر من نصف مشاهد الفيلم ومتبقي 4 أيام وسننتهي نهائيًا من المشاهد المتبقية، ولكن حاليًا فريق العمل متوقف عن التصوير ولا أعلم سنعود للوكيشن التصوير امتى".





فيلم "العنكبوت" تدور احداثة في إطار أكشن دراما، ويشارك في بطولته الفنان احمد السقا ومنى زكي ومحمد لطفي وظافر العابدين ومحمد ممدوح.