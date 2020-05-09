آسر ياسين ينشر فيديو لفريق عمل مسلسل "100 وش " على التيك توك

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يحرص اسر ياسين علي التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور من حياته اليومية والفنية وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وقام اسر بنشر فيديو عبر انستجرام لابطال مسلسل "100 وش " الذي يعرض حاليا علي الشاشات التليفزيونية



وعلق : العصابة الفرفوشة رزق , 100 وش



وتباينت التعليقات علي الفيديو ومن ابرزها "الذ عصابة في التاريخ "



يشار الي أن عدد كبير من الفنانين والمشاهير أصبحوا يستخدمون التيك توك وابهروا الجمهور بالكثير من الفيديوهات الرائعة وذلك بسبب المكوث في البيت في فترة الحجر المنزلي



مسلسل "ب 100 وش" تدور أحداثة في إطار كوميدي تشويقي، ويشارك في بطولته الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين، والمسلسل من تأليف عمرو الدالي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

