أشرف الشرقاوي يكشف تفاصيل شخصيته في "اتنين في الصندوق"

زيدان في مسلسل «اتنين في الصندوق» أحد الأدوار المميزة في دراما رمضان، والذي يجسده الفنان الشاب أشرف الشرقاوي، والذي أداه بإتقان نال عليه استحسان الجهور، حيث أن لزمته الشهيرة «تحياتي»، يستخدمها رواد مواقع التواصل في التعليقات على المسلسل.

وزيدان شاب عاطل يعيش معتمدًا على ابتزاز شقيقته الراقصة، حتى يتطور الأمر إلى العمل مع أحد تجار المخدرات، قبل عودته إلى شقيقته مرة أخرى، للعمل معها، ولكن بشكل مختلف.

أشرف الشرقاوي تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، بداية ظهوره مع النجم الراحل نور الشريف في مسلسل «الدالي» الجزء الثاني، حيث جسد دور حمادة الزفر، و دوره في مسلسل المنتقم مع عمرو يوسف حيث كان يقوم بدور نشأت عبدالرحمن وكيل النائب العام وصديق عمرو يوسف.

ودوره في مسلسل تحت السيطرة مع النجمة نيللي كريم و دور الهباش مع النجم حمادة هلال، وعدة أدوار أخرى في بعض المسلسلات مثل اختيار إجباري، كما قدم عدة مسرحيات لمسرح القطاع العام مثل مسرحية الشبكة على خشبة المسرح القومي ومسرحية روميو وجوليت ومسرحية الأحلام ومسرحية «اللي خايف يروح» ومسرحية حديقة الأذكياء للمسرح القومي للأطفال.