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أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد بشأن رمضان صبحي

السبت 09/مايو/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال

أصبح موقف رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صعب للغاية التواجد داخل القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة، خاصة وأن اللاعب تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري وسيعود لفريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.


ويسعي المارد الأحمر لتجديد الإعارة أو شراء اللاعب نهائيًا مقابل مبلغ مالي ولكن العروض الأوروبية التى تأتى للاعب تجعل الموقف صعب على الأهلي خاصة أن اللاعب اكد من قبل على رغبته فى الإحتراف، والذى كان أخرهم إستفسار فريق بشكتاش التركي الذى يلعب له المصري محمد النني للتعاقد مع رمضان خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.


وشارك رمضان صبحي مع الأهلي فى 9 مباريات هذا الموسم بواقع 6 مباريات ببطولة الدوري المصري وفى 3 مباريات بدوري أبطال إفريقيا وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدف وحيد.


وكان رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تألق العام الماضي توُج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة وقاد الفراعنة للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

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