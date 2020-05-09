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إدوارد يشارك جمهوره صورة لعائلة "البرنس"

السبت 09/مايو/2020 - 04:35 م
البرنس
البرنس
سيدة صادق


نشر الفنان "إدوارد" صورة له ولطاقم العمل في مسلسل البرنس وذلك أثناء إستضافتهم في برنامج القاهرة اليوم وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلق "إدوارد"علي الصور قائلاً:"عيلة البرنس في القاهرة_اليوم من أقوى برامج الوطن العربي على قناة اليوم ".

يذكر أن علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك قد أشاد ، بأداء الفنان أحمد زاهر في دوره بمسلسل البرنس الذي يُعرض في رمضان 2020، والذي يلعب فيه دور البطولة الفنان محمدرمضان.

وكتب علاء مبارك على صفحته الرسمية على موقع التغريدات "تويتر": "‏مسلسلات كثيرة فى رمضان مستواها جيد جداً كل التقدير لهذه الأعمال، ولكن لو اختار مسلسل واحد على اساس قوة واداء التمثيل ففى رأى المتواضع بلا شك هو البرنس".


يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل.

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