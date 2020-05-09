كارتيرون يرحب برحيل نجم الزمالك في الصيف

اتخذ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك موقف مفاجئ بشأن مستقبل واحد من نجوم الفريق في الفترة المقبلة.





وأكد كارتيرون أنه لا يمانع في رحيل كريم بامبو نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد أن أكد اللاعب أنه يرغب في الحصول على فرصة مشاركة أكبر مع نادي أخر.





ولكن رفض المدرب الفرنسي فكرة رحيل إسلام جابر نجم الزمالك نظرا لحاجة الفريق إلى خدماته في الموسم القادم بسبب قدرته على اللعب في أكثر من مركز.





وأظهرت العديد من الأندية اهتمامها بالتعاقد مع كريم بامبو في نهاية الموسم الجاري في حالة رحيله عن صفوف الزمالك أبرزها نادي مصر المقاصة والإنتاج الحربي وغيرهم.



