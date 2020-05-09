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نوال الزغبي: أعمل على ألبومي الجديد خلال الحظر

السبت 09/مايو/2020 - 04:38 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
الفجر الفني
حلت النجمة نوال الزغبي ضيفة على برنامج "نجوم في الحظر" والذي تقدمه ايناس الشواف على راديو اينرجي29.1، وقالت نوال أنها كانت متفائلة بـ2020 وكانت تتوقع انتهاء الثورة في لبنان والحصول على نتائج سريعة سياسيا، لكن الظروف الأخيرة غيرت جميع المعادلات. 

وأضافت نوال أنها عادة ما تتفائل في بداية كل عام لكنها لا ترى أي مكسب من الظروف الحالية سوى جلوسها مع عائلتها، لكن بعد فترة تحول احساسها لتقول" شعرت أني "متكتفة" ومش عارفة أعمل حاجة في حياتي"، إلا أنها استطردت قائلة أنها سعيدة لأنها استطاعت أن تطل على جمهورها من خلال غنائها تتر مسلسل غادة عبد الرازق "سلطانة المعز". 

وكشفت نوال أنها حاولت العمل على ألبومها خلال فترة الحظر، وسجلت أغنية باللهجة اللبنانية، لكن لايزال هناك المزيد من العمل من أجل الألبوم الذي لم تنتهي سوى من 4 أغنياته منه فقط. 

أما عن طقوسها في الحظر فقالت نوال أنها تتابع تويتر من أجل الأخبار والتعرف على الآراء، إلا أنها لا تدخل المطبخ كثيرا، وعن أمنيتها التي ستحققها بمجرد انتهاء الحظر هو الذهاب لدور العبادة من أجل الصلاة. واختتمت حديثها بأنه ليس من اللائق أن نفكر في حفلات وكيفية اقامتها في تلك الظروف لكون هناك ضحايا وموتى بسبب الكورونا.

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