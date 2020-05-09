نوال الزغبي: أعمل على ألبومي الجديد خلال الحظر

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نوال الزغبي: أعمل على ألبومي الجديد خلال الحظر
السبت 09/مايو/2020 - 04:38 م
الفجر الفني
حلت النجمة نوال الزغبي ضيفة على برنامج "نجوم في الحظر" والذي تقدمه ايناس الشواف على راديو اينرجي29.1، وقالت نوال أنها كانت متفائلة بـ2020 وكانت تتوقع انتهاء الثورة في لبنان والحصول على نتائج سريعة سياسيا، لكن الظروف الأخيرة غيرت جميع المعادلات.
وأضافت نوال أنها عادة ما تتفائل في بداية كل عام لكنها لا ترى أي مكسب من الظروف الحالية سوى جلوسها مع عائلتها، لكن بعد فترة تحول احساسها لتقول" شعرت أني "متكتفة" ومش عارفة أعمل حاجة في حياتي"، إلا أنها استطردت قائلة أنها سعيدة لأنها استطاعت أن تطل على جمهورها من خلال غنائها تتر مسلسل غادة عبد الرازق "سلطانة المعز".
وكشفت نوال أنها حاولت العمل على ألبومها خلال فترة الحظر، وسجلت أغنية باللهجة اللبنانية، لكن لايزال هناك المزيد من العمل من أجل الألبوم الذي لم تنتهي سوى من 4 أغنياته منه فقط.
أما عن طقوسها في الحظر فقالت نوال أنها تتابع تويتر من أجل الأخبار والتعرف على الآراء، إلا أنها لا تدخل المطبخ كثيرا، وعن أمنيتها التي ستحققها بمجرد انتهاء الحظر هو الذهاب لدور العبادة من أجل الصلاة. واختتمت حديثها بأنه ليس من اللائق أن نفكر في حفلات وكيفية اقامتها في تلك الظروف لكون هناك ضحايا وموتى بسبب الكورونا.