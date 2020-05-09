ريال مدريد يصرف نظره عن ضم بوجبا لهذا السبب

كشفت تقارير صحفية عن أن ريال مدريد لن يضl لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





تستمر التكهنات المحيطة بمستقبل النجم الفرنسي في التزايد حيث من المقرر أن تنتهي مدة تعاقده الحالية في أولد ترافورد في نهاية الموسم المقبل.





لدى يونايتد خيار تفعيل 12 شهرًا إضافيًا ، على الرغم من أن مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان قد ارتبطوا بشدة بضمه قبل موسم2020-21.





وفقًا لـ Tuttosport ، أنهى ريال مدريد اهتمامه ببول بوجبا حيث ستثبت الصفقة أنها باهظة الثمن في المناخ الحالي.





يدعي التقرير أن بوجبا يجب أن يكون مستعدًا لاتخاذ تخفيض كبير في القيمة المالية للانتقال إلى مدريد حيث يكسب في الموسم 11.5 مليون جنيه إسترليني سنويًا في أولد ترافورد.





شارك بوجبا البالغ من العمر 27 عامًا في 8 مباريات فقط مع فريق مانشستريونايتد هذا الموسم ، مع وجود مشكلة مزعجة في الكاحل.



