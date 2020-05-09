صحيفة: الإمارات مستمرة في جهودها للحد من فيروس كورونا





قالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، الصادرة اليوم السبت، إن العلاج الذي تمكن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية من الوصول إليه للتغلب على الأعراض التي يسببها فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، متاح مجاناً لعلاج الحالات الحرجة بمبادرة إنسانية جديدة من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ؛ حيث بادر سموه بتحمل التكاليف لتأمين أفضل رعاية صحية للمصابين.





وأضافت الصحيفة الإماراتية: أن القيادة الرشيدة حرصت على تأمين العلاجات، ما انعكس منذ بداية الأزمة ارتفاعاً في عدد حالات الشفاء والتركيز بتكثيف الفحوص وإجرائها مجاناً للعمالة، في خطوة استباقية تهدف إلى السيطرة على الوباء والحيلولة دون انتشاره، وأوعزت للجهات المعنية بإقامة المستشفيات الميدانية، ومراكز الفحص في مختلف مناطق الدولة.





وتابعت: أن صحة الإنسان تتصدر أولويات اهتمامات الدولة ولن تقف أي عوائق في تأمين أي علاج كان لمن يحتاجه بغض النظر عن التكلفة، فالعلاج والدواء متاحان للجميع، والتأكيد على دعم جهود مراكز البحوث كافة في الدولة لتشجيع الوصول إلى علاج، والمساهمة الفاعلة مع دول العالم لدعم جهود التوصل إلى اللقاح.





واختتمت كلامها قائلة: إن الإمارات مستمرة في جهودها للقضاء على الوباء ولن تدخر جهداً في حماية الأرواح، منطلقة من نهجها في تعزيز روح التضامن والتكافل والتلاحم بين الشعوب، والذي تُعبِّر عنه كل يوم من خلال مبادرات قيادتها الهادفة لسعادة الإنسان وراحته، وتحقيق الحياة الكريمة له.



