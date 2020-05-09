Advertisements

ماذا قدم يوفيتش مع ريال مدريد؟

السبت 09/مايو/2020 - 04:44 م
بوابة الفجر
تلقت جماهير نادي ريال مدريد خبراً سيئاً اليوم، بتأكد إصابة المهاجم الصربي "لوكا يوفيتش" في القدم اليمنى اليوم، على الرغم من عدم خضوع اللاعب لأي تدريبات.

وأكد النادي الملكي في بيانه اليوم، إصابة صاحب الـ22 عاماً بكسر مضاعف في مفصل إصبع القدم اليمنى، وإحتمالية غيابه لمدة قد تصل لثلاثة أشهر.

وتواصلت بذلك أزمات الصربي خلال موسمه الأول في مدريد، حيث يعاني من قلة المشاركات مع الفريق وجلوسه بشكل دائم على كرسي البدلاء، مما أدى لتداول اسمه بشكل كبير في سوق الإنتقالات.

كما كسر اللاعب قواعد الحجر الصحي منذ نحو شهر مضى، حين غادر العاصمة الإسبانية مدريد وتوجه لمدينة بلجراد عاصمة صربيا، مما فتح باب الإنتقادات نحوه بشكل كبير.

أرقام لوكا يوفيتش مع ريال مدريد هذا الموسم
خاض يوفيتش 24 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بجميع البطولات، سجل هدفين وصنع مثلهما، خلال 770 دقيقة لعب.

ولحساب بطولة الدوري الإسباني، لعب يوفيتش 15 مباراة، تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد، خلال 391 دقيقة لعب.

وضمن بطولة كأس ملك إسبانيا، خاض يوفيتش 3 مباريات بمجموع دقائق لعب بلغت 102 دقيقة، ولم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

وضمن بطولة دوري أبطال أوروبا، شارك اللاعب في 4 مباريات بمجموع دقائق 111 دقيقة، دون المساهمة بأي هدف.

وفي إطار بطولة كأس السوبر الإسباني، خاض اللاعب مبارتين، مرر خلالهما تمريرة حاسمة وحيدة، خلال 166 دقيقة لعب.

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ حوالي 23 ساعة

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يتحرك لخطف نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ريهام عبد الغفور ضحية برنامج "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر.. الليلة

منذ أقل من ساعة

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ حوالي 5 ساعات

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ يوم

قائمة الراحلين عن الزمالك تشهد مفاجآت عديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. غلق محكمة مدينة نصر بسبب ظهور حالة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يرحب برحيل نجم الزمالك في الصيف

منذ 35 دقيقة

أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد بشأن رمضان صبحي

منذ 37 دقيقة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ حوالي 9 ساعات

قبول استئناف النيابة وتجدد حبس حنين حسام 15 يوماً

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

02:31 م

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

12:00 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

06:26 م

وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا

03:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا