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الإمارات.. شرطة أبوظبي تدشن مركز متنقل لفحص فيروس كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 04:45 م
بوابة الفجر
وكالات

دشنت شرطة أبوظبي مركز متنقل لفحص فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وتم ذلك بالشراكة مع "دائرة الصحة - أبوظبي"؛ بهدف دعم الاجراءات الاحترازية التي تنفذها الجهات المختصة للتعامل مع جائحة وباء كورونا حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.

وأكد مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي العميد خليفة محمد الخييلي، على ضرورة تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات بما يعزز قدراتنا لحماية مجتمعنا من خلال العمل المشترك مع شركائنا، للحفاظ على مكتسيات الوطن واستدامة أمنه وأمانه.

وقال الخييلي: إن "إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات ستقوم بعملية البحث والتقصي عن الحالات حسب منهجية العمل المعتمدة".

وصرحت مدير إدارة الخدمات الطبية المقدم ثريا علي الهاشمي: بأن المركز المتنقل يضم عيادتين وكادر طبي وإداري من إدارة الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي ودائرة الصحة وبعمل بتناغم وكفاءة عالية لتعزيز جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,043 مليون إصابة، بينهم أكثر من 277 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,404 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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