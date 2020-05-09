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نائب محافظ القاهرة يتابع إزالة اسطبلات ومشاتل جسر السويس
السبت 09/مايو/2020 - 04:50 م
إسماعيل منطاوي
تابع المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، على أعمال إزالة مخالفات البناء مقامة بدون تراخيص على أراضي مملوكة للدولة، بمنطقة جسر السويس.
وقال اللواء خال عقل رئيس حي النزهة، إن الحملة أسفرت عن إزالة 47 اسطبل للخيول، و11 مشتل متعدي عليهم من جانب المواطنين على أراضي الدولة وفرض سيادة القانون.
وأوضح "عقل" تم فرض كردون أمني بمحيط المنطقة، لافتًا إلى أن أجمالي المخالفات التي تمت إزالتها بمحيط سور نادي الشمس تقع على مساحة ٥٧ ألف متر مربع.
وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الجارى تنفيذًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن محور ترعة الطوارئ يصل طوله إلى 9 كم2 وعرضه حوالي 100 متر مؤكدًا أن المحور يساهم في تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، خاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوى، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي مؤكدًا أن المحور سيوفر نطاقًا عمرانيًا متحضرا في المنطقة المحيطة به كما سيساهم تطوير هذا المحور في تيسير الحركة المرورية بالمنطقة.
وأشار محافظ القاهرة إلى ان إنشاء المحور أدى إلى إقامة مشروع للصرف صحي بالمنطقة وردم الترعة التي كانت تُستخدم لصرف مياه الصرف الصحى منذ أكثر من 50 سنة، وكانت تمثل بؤرة تلوث بيئى للمنطقة بالكامل بسبب إلقاء المخلفات بها من قبل المواطنين.
ومنطقة ترعة الطوارئ بشرق القاهرة من المناطق العشوائية التى نشأت نتيجة اعتداء بعض المواطنين على حرم الترعة وحرم خط السكة الحديد منذ عشرات السنين حتى تدخلت الدولة لإعادة تخطيطها وتحسين حالة قاطنيها بنقلهم إلى حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.
وقال اللواء خال عقل رئيس حي النزهة، إن الحملة أسفرت عن إزالة 47 اسطبل للخيول، و11 مشتل متعدي عليهم من جانب المواطنين على أراضي الدولة وفرض سيادة القانون.
وأوضح "عقل" تم فرض كردون أمني بمحيط المنطقة، لافتًا إلى أن أجمالي المخالفات التي تمت إزالتها بمحيط سور نادي الشمس تقع على مساحة ٥٧ ألف متر مربع.
وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الجارى تنفيذًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن محور ترعة الطوارئ يصل طوله إلى 9 كم2 وعرضه حوالي 100 متر مؤكدًا أن المحور يساهم في تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، خاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوى، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي مؤكدًا أن المحور سيوفر نطاقًا عمرانيًا متحضرا في المنطقة المحيطة به كما سيساهم تطوير هذا المحور في تيسير الحركة المرورية بالمنطقة.
وأشار محافظ القاهرة إلى ان إنشاء المحور أدى إلى إقامة مشروع للصرف صحي بالمنطقة وردم الترعة التي كانت تُستخدم لصرف مياه الصرف الصحى منذ أكثر من 50 سنة، وكانت تمثل بؤرة تلوث بيئى للمنطقة بالكامل بسبب إلقاء المخلفات بها من قبل المواطنين.
ومنطقة ترعة الطوارئ بشرق القاهرة من المناطق العشوائية التى نشأت نتيجة اعتداء بعض المواطنين على حرم الترعة وحرم خط السكة الحديد منذ عشرات السنين حتى تدخلت الدولة لإعادة تخطيطها وتحسين حالة قاطنيها بنقلهم إلى حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.
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