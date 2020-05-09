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بعد إخلاء سبيله.. التحقيق مع الصحفي معتز ودنان في قضية جديدة

السبت 09/مايو/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
تباشر نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة التحقيق مع الصحفي "معتز شمس الدين ودنان" في قضية جديدة، وذلك بعد إخلاء سبيله يوم الخميس الماضي، بضمان محل إقامته على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وكانت نيابة أمن الدولة قد أخلت سبيل كل من معتز ودنان ومصطفى الأعصر بضمان محل الإقامة الخميس الماضي في القضية رقم 441 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا بـ"المحور الاعلامي لجماعة الاخوان المسلمين" فى اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والتحريض ضد الدولة. 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس الصحفيين مصطفى الأعصر وحسن البنا، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وتضم القضية 441 صحفي آخر هو معتز ودنان، الذي أجرى حوارا مع هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات قال فيه جنينة إن الفريق سامي عنان يمتلك وثائق تخص مسئولين بالدولة، وتم عرض ودنان على النيابة يوم 20 فبراير وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وتعتبر القضية 441، استكمالا لقضية أخرى، يواجه فيها عددا من الصحفيين والقائمين على مجال النشر نفس الاتهامات وهي القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة باسم قضية "المحور الاعلامي"لجماعة الاخوان أو قضية "مكملين".
وقررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل الصحفيين معتز ودنان ومصطفى الأعصر، بضمان محل الإقامة، في القضية رقم 441 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا بـ "المحور الاعلامي لجماعة الاخوان المسلمين" فى اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والتحريض ضد الدولة. 

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نيابة امن الدولة العليا معتز ودنان الفجر

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