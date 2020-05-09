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لا يستسلم أبداً.. أسطورة إيطاليا يتغنى بمحمد صلاح

السبت 09/مايو/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

حرص الإيطالي فابيو كانافارو مدافع منتخب إيطاليا السابق، على الإشادة بالنجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.

 

وأكد كانافارو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عن موسم ليفربول في البريميرليج، أن ليفربول مر بموسم رائع وهم يستحقون الفوز والاحتفال بهذا الدوري.

 

وتابع أفضل لاعب في العالم 2006، أنه يجب أن تكون محظوظًا لعدم وجود مهاجم مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي أمام، هذا هو المفتاح إذا كان لديك ميسي أو رونالدو فستبدأ المباراة بنتيجة 1-0.

 

وأكمل كانافارو :" أحترم محمد صلاح كثيرًا، لقد تغير كثيراً في ليفربول، على مدى السنوات الثلاث الماضية كان مثل الآلة".

 

واختتم كانافارو: "إنه اللاعب الذي يرغب كل مدرب في تدريبه لأنه يستطيع الدفاع والهجوم ويترك كل شيء في الملعب، إنه لا يستسلم أبدًا".

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