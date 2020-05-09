الاتحاد الأوروبي يطالب أعضائه للتضامن لتجاوز أزمة كورونا

طالب الاتحاد الأوروبي، من رؤساءه التضامن للخروج "أقوى" من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بمناسبة يوم أوروبا.





جاء ذلك خلال فيديو مصور مدته أقل من 6 دقائق لجميع القادة الأوربيين، في مبادرة غير مسبوقة بسبب إجراءات العزل الصحية.





وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد في يوليو، إن "هدفنا هو أن تخرج أوروبا أقوى من فيروس كورونا المستجد".





ومن جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن"التجرؤ على تجديد الابتكار والاتحاد والتأمل والعمل من أجل المستقبل. هذه هي الروح الأوروبية التي ما زلنا بحاجة إليها اليوم".



