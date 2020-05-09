فايلر يرفض مدافع الإنتاج .. ويفضل عودة عبدالمنعم

استبعد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق كرة القدم بالأهلى، فكرة التعاقد مع محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى، بعد عرض لجنة التخطيط بالنادى اللاعب على الجهاز الفنى لتحديد موقفه.





وجاء تحفظ فايلر، على ضم اللاعب، بسبب مستواه لا يزيد عن العناصر الحالية فى تشكيلة الأحمر، مفضلاً عودة المدافع الصاعد محمد عبدالمنعم المعار إلى صفوف سموحة حتى نهاية الموسم الجاري.





ويرغب الأهلي، في التعاقد مع أسامة جلال مدافع إنبي وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي، إلا أن المفاوضات لا تسير بشكل جيد حتى الآن.





ومن المنتظر أن يعقد فايلر جلسة مع لجنة التخطيط وإدارة النادى لحسم العديد من الأمور الخاصة بالراحلين والصفقات التى يحتاجها بجانب توقيع عقود تجديد عقده.