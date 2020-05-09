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"الشامسي" يتحدث عن الجهود الإماراتية في مكافحة كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 05:02 م
مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي - الش
مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي - الش
وكالات
صرح مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حميد راشد الشامسي، بأنه لا يوجد حتى الآن أي لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، إلا أن ما تم إعلانه مؤخراً في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية يبعث الأمل بأن تكون دولة الامارات العربية المتحدة سباقة في أكتشاف علاج مبتكر وواعد للفيروس باستخدام الخلايا الجذعية.

وأَضاف الشامسي: وقد قام بتطوير هذا العلاج فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ويتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها، ومنحت براءة الاختراع لـهذه الطريقة المبتكرة، وفقاً لما ذكره موقع "اليمن العربي".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,043 مليون إصابة، بينهم أكثر من 277 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,404 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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