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واتفورد يرفض عودة الدوري الإنجليزي لعدم وجود الحيادية

السبت 09/مايو/2020 - 06:30 م
ليفربول وواتفورد
ليفربول وواتفورد
وكالات
رفض نادي واتفورد الإنجليزي، مقترحات عودة الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب إقامة المباريات في ملاعب غير محايدة  لجميع الفرق.

وتحدث رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي سكوت دوكسبوري  إنه وافق على أن تقام المباريات دون جمهور، لحماية سلامة جميع المعنيين وسط وباء فيروس كورونا، ولكنه قال إنه لن يكون من العدل ألا تستخدم الأندية ملاعبها.

وكتب دوكسبوري في صحيفة تايمز: "لدينا طاقم طبي في النادي يعمل تحت ظروف لم يجربها من قبل أي طبيب مع مبادئ استرشادية تستند في جزء كبير منها على الافتراضات وليس الحقائق العملية".

وأكمل: "مع كل هذه التنازلات والمخاطر الصحية مطلوب منا أن ننهي المسابقة التي لا تشبه ما بدأناها، والتي قد تنهي وجود نادي صغير كواتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "لذا، هل هذا عدل؟ هل به أي مظهر من مظاهر العدالة الرياضية؟ بالطبع لا".

وقال دوكسبوري إن إنهاء الموسم بهذه الطريقة لن يكون عادلا لأي شخص.

وتابع: "عندما يكون هناك على الأقل ستة أندية- وأنا أشك في وجود المزيد- قلقون من الجانب السلبي الواضح والآثار المدمرة للعب في هذا الدوري المصغر المكون من تسع جولات، فمن ثم أعتقد أن الرابطة عليها واجب التعامل مع هذه المخاوف".

وتعتزم الأندية العشرين أن تجتمع يوم الإثنين المقبل لمناقشة استئناف الموسم، ولكن تقارير صحفية أشارت إلى أن التصويت على تلك القضية سيتم تأجيله.

وعبر ناديا برايتون وأستون فيلا عن عدم ترحيبهما بفكرة اللعب في ملاعب محايدة.

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