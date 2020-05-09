Advertisements

مسلسل حب عمري الحلقة 16 لـ هيثم شاكر.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

السبت 09/مايو/2020 - 06:04 م
حب عمري
حب عمري
مسلسل حب عمري الحلقة 16 لـ هيثم شاكر.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يتابع الكثير من الأشخاص مسلسل حب عمري الحلقة 16، الذي حقق نجاح ونسب مشاهدات عالية في السباق الرمضاني 2020، من بداية عرض حلقته الأولي، والذي يدور أحداثه في إطار من الرومانسية والتشويق حول فتاة وشاب بينهما قصة حب ولكن تواجههم كثير من المشكلات والتعثرات وتتمرد الفتاة على ذلك الحب لتصطدم بالواقع وتتصاعد الأحداث

ومسلسل "حب عمري" من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج.

قنوات عرض مسلسل حب عمري الحلقة 16

يعرض مسلسل "حب عمري" على قناة "روتانا" في تمام الساعة 5 مسًاء.
ويعرض على قناة "بانوراما دراما" الساعة 7 مسًاء.
ويعرض على قناة "نايل لايف" الساعة 10 مسًاء.

تردد قناة روتانا دراما الناقلة لمسلسل حب عمري الحلقة 16
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11296
معدل الترميز: 27500
التوجه: 34.

تردد قناة بانوراما دراما الناقلة لمسلسل حب عمري الحلقة 16
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12341
معدل الترميز: 27500
التوجه: FEC 56.

مسلسل حب عمري الحلقة 16 لـ هيثم شاكر.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

أخبار تهمك

أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ حوالي 22 ساعة

كارتيرون يرحب برحيل نجم الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 7 دقيقة

4 أندية تتصارع على ضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ يوم

وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"الداخلية" تقرر رفع الإجراءات الاحترازية عن أحياء بالمدينة

منذ 37 دقيقة

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 9 ساعات

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ يوم

خانها زوجها وكاد نجلها أن يتوفى بسبب حادث.. مالا تعرفه عن ضحية "رامز مجنون رسمي"..الليلة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. غلق محكمة مدينة نصر بسبب ظهور حالة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ يوم

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يتحرك لخطف نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

02:31 م

خانها زوجها وكاد نجلها أن يتوفى بسبب حادث.. مالا تعرفه عن ضحية "رامز مجنون رسمي"..الليلة

05:28 م

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

12:00 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

06:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا