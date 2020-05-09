Advertisements

مسلسل "يا أنا يا جدو" الحلقة 16.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

السبت 09/مايو/2020 - 06:04 م
يا انا يا جدو
يا انا يا جدو
مسلسل "يا أنا يا جدو" الحلقة 16.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يبحث محبي الفنان "أحمد البدير" عن مسلسل يا أنا يا جدو الحلقة 16، والذي حقق نسب مشاهدات عالية خلال الأيام الأولي من شهر رمضان المبارك، وتدور أحداثه حول شاب يدعي يوسف، يعيش مع جده ويدعي إسماعيل ويتصف بالبخل رغم أنه من الأثرياء ويقف أمام حفيده ويرفض زواجه من الفتاه التي يحبها.

مسلسل يا أنا يا جدو من بطولة أحمد بدير وسارة سلامة ومحمد نجاتي وطارق صبري وأحمد سلامة ومدحت ‏تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، ومن تأليف فتحي الجندي ومن إخراج عادل الأعصر‎، والمنتج ‏الفني أسامة سركيس.

ملخص الحلقة السابقة من مسلسل يا أنا يا جدو
شهدت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل يا انا يا جدو، زواج "إسماعيل" الذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير، من "قشطة" والتي تقوم بدورها الفنانة سارة سلامة، ولكن بشكل سوري بالاتفاق مع يوسف.

ويقول الطبيب المعالج لإسماعيل أن حالته الصحية لا تسمح له بالزواج وحذره من ذلك بشدة ولكم إسماعيل لم ينتبه لكلامه وقام بذلك، وقام محروس بمحاولة إقناع بطة التي هي والدة خليل، بالجلوس في المنزل وعدم النزول منه وترك العمل على التوكتوك ولكنها ترفض هذا الكلام.

وتدور الأحداث بالمسلسل حول إسماعيل وحفيدة يوسف الذي يعاني بسبب البخل من جده، وعدم وجود فرصة عمل مناسبة لتساعده على تحقيق حلمه والزواج من قشطة.

القنوات الناقلة لمسلسل "يا أنا يا جدو" الحلقة 16

- يعرض مسلسل يا أنا يا جدو الحلقة 16 على قناة روتانا دراما الساعة 6 مساءً.

تردد قناة روتانا دراما
القمر: نايل سات.
التردد:11843
الاستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 56.

- يعرض أيضًا على قناة المحور الساعة 8 مساءً.

تردد قناة المحور
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11823.
معامل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
معامل التصحيح: 56.

مسلسل "يا أنا يا جدو" الحلقة 16.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

أخبار تهمك

4 أندية تتصارع على ضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ حوالي 22 ساعة

وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ يوم

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. غلق محكمة مدينة نصر بسبب ظهور حالة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 9 ساعات

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ حوالي 11 ساعة

أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ حوالي 7 ساعات

"الداخلية" تقرر رفع الإجراءات الاحترازية عن أحياء بالمدينة

منذ 38 دقيقة

خانها زوجها وكاد نجلها أن يتوفى بسبب حادث.. مالا تعرفه عن ضحية "رامز مجنون رسمي"..الليلة

منذ ساعة و 12 دقيقة

كارتيرون يرحب برحيل نجم الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يتحرك لخطف نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ يوم

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

02:31 م

خانها زوجها وكاد نجلها أن يتوفى بسبب حادث.. مالا تعرفه عن ضحية "رامز مجنون رسمي"..الليلة

05:28 م

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

12:00 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

06:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا