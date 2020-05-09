محمد رمضان: مفيش مطرب بيعرف يمثل.. وإعلامي لبناني يرد: يوجد تامر حسني

أثار الممثل محمد رمضان، ضجة عبر مواقع السوشيال ميديا عقب الحوار الذي أجراه مع الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي، وجاء ذلك بسبب تصريحاته الجريئة تجاه زملائه الفنانين.

ونشر رواد مواقع السوشيال ميديا جزء من الحوار يتضمن تصريح رمضان حول عدم إتقان المطربين للتمثيل قائلًا:"ممكن نقول مفيش مطرب بيعرف يمثل، ليه إحنا كممثلين مقولناش ده مالوش علاقة بالتمثيل"، ليقاطعه الإعلامي اللبناني قائلًا: بس تامر بيمثل، ليضع رمضان في موقف مُحرج فيضطر أن يؤكد على كلامه بأن تامر حسني مطرب في الأساس ولكنه نجح في التمثيل عندما خاض المجال.

وعلق الجمهور على الفيديو؛ فقال أحدهم: "رمضان ممثل في الأصل لكنه لايمتلك اي افلام في قائمة الأعلى إيرادات وتامر حسني لديه فيلمين البدله بإيراد ٧٠ مليون داخل مصر وفي الخارج ١٥٠ مليون والفلوس بإيراد ٥٠ مليون داخل مصر و٣٠٠ مليون في الخارج"،

وأضاف آخر: " لما هو تمام ليه هنجت لما سمعت اسم تامر حسني صاحب اعلى إيرادات في تاريخ السينما بفيلمين وانت مالكش ولا واحد في القائمه".

جدير بالذكر أنه بمجرد انتشار البوستر الدعائي لمسلسل "البرنس" للممثل محمد رمضان، بدأت الانتقادات من قبل رواد السوشيال ميديا، لسرقته فكرة البوستر الرسمي لمسلسل "آدم" للفنان تامر حسني، والذي عرض عام 2011.

واستخدم رمضان، نفس فكرة بوستر مسلسل "آدم" في إحدى بوستراته الدعائية لمسلسله "البرنس"، ألا وهي ظهور صورة بطل المسلسل بالبوستر في الجهة اليمين، واسم المسلسل بالجهة اليسار، مُحتفظًا بنفس حجم صورة واسم تامر حسني ببوستر مسلسل "آدم" بالإضافة إلى نفس الخلفية.

مما جعل رواد السوشيال ميديا أن ينشروا صورة للبوسترين معًا معلقين عليها "لما البرنس يطلع حرامي"، معبرين عن اندهاشهم لسرقته فكرة بوستر مسلسل آخر.

جدير بالذكر أن مسلسل آدم، عُرض في رمضان عام 2011 وهو تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج محمد سامى، ومن بطولة النجم تامر ومى عز الدين وماجد المصرى وأحمد زاهر ودرة ودينا فؤاد وعفاف شعيب وحجاج عبد العظيم وأحمد صيام وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمود الجندى ونهال عنبر.

ومسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، إدوارد، أحمد زاهر، أحمد فهيم، بدرية طلبة، ريم سامي، أحمد داش، سلوى عثمان، عبد العزيز مخيون، إنعام الجريتلي.