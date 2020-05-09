تحدي الخير مستمر.. شركات وبنوك توجه إعانات عاجلة لمتضرري كورونا في مصر

مازال تحدى الخير مستمر، حيث شهدت مصر خلال الشهر الأخير العديد من التبرعات من شركات وبنوك عالمية عاملة فى مصر لدعم متضرري فيروس كورونا في مصر خصوصا العمالة غير المنتظمة والتى تضررت بشكل كبير نتيجة الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد

وزاد هذا الخير خلال شهر رمضان حيث تبارت الشركات والمؤسسات المالية فى تقديم الوجبات والكرتين للفقراء والمتضررين من انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد في مصر.





ألكترولكس تتطلق قوافل الخير مع مؤسسة مصر الخير:

من جهتها شاركت شركة إلكترولكس مصر المصنعة للأجهزة المنزلية في "قوافل خير" التي أطلقتها مؤسسة مصر الخير لإفطار صائم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وانطلقت القوافل اليوم 9 مايو من مدينة طنطا بمحافظة الغربية إلى 18 محافظة بالوجه البحري والدلتا مختلفة، وذلك بحضور كل من، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالإضافة الى حضور فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

‎وقامت شركة إلكترولكس مصر بالتبرع بعبوات من المساعدات الغذائية الأساسية ضمن القافلة المحملة، حيث تزن العبوة عشرون كج وذلك بواقع عبوة لكل أسرة، لتوفر أكثر من 40 ألف وجبة للأسر والعمالة الأكثر تضرراً نتيجة أزمة كورونا، مما يساهم في الحد من تفاقم أثارها. تأتي مشاركة الشركة العالمية مع مؤسسة مصر الخير تماشياً مع استراتيجيتها للمسئولية المجتمعية التي تتبعها في جميع المجتمعات التي تعمل بها، ولدعم جهود مكافحة فيروس كورونا بالإضافة إلى ذلك، فهي تساهم في التخفيف من تداعيات الفيروس على جميع القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، خاصة العمالة اليومية التي تأثرت بشدة بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية

. وقالت سمر رفاعى، المتحدث الرسمي باسم الشركة: سعداء بتعاوننا مع مؤسسة مصر الخير والذي يأتي تأكيداً على اهتمامنا بالرعاية المجتمعية وحرصنا الدائم على دعم المجتمعات التي نعمل بها وأكدت ان الشركة بالتعاون مع مؤسسة إلكترولكس العالمية لدعم قضايا الغذاء تحمل على عاتقها التزاماً نحو المجتمع المصري، وتعمل على وضع أفضل الاستراتيجيات التي تهدف إلى تدشين حملات تعمل على تقديم الدعم اللازم للمجتمع المصري في مجال الغذاء.

كما أوضحت أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة "مصر الخير" قمنا بإطلاق مبادرة قوافل الخير محملة بالمساعدات الغذائية بحضور كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية والدكتور علي جمعة" مؤكدة أنه من المقرر تسيير عدة قوافل غذائية أخرى خلال شهر رمضان، لتغطية باقي محافظات الجمهورية، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، وذلك تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.





" البنك العربي الأفريقي" يساهم في تجهيز مبنى للحجر الصحي :

على الجانب الأخر واستكمالاً لسلسلة المبادرات التي أطلقها البنك العربي الافريقي الدولي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والحد من آثاره الصحية، المجتمعية والاقتصادية، قام البنك بافتتاح مبنى للحجر الصحي يوم الخميس الموافق 7-5-2020 في منطقة التجمع الثالث في القاهرة الجديدة بحضور الدكتورة هبة السويدي- رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية و شريف حسن- رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسى بالبنك العربى الافريقي الدولى والفريق الطبي المكلف من وزارة الصحة باستلام المبنى حيث قام العربي الافريقي بمشاركة مؤسسة أهل مصر للتنمية وساهم ب 5.5 مليون جنيهاً مصرياً لتجهيز المبنى بطاقة استيعابية تصل إلى 105 سرير دعماً ومساندة لجهود وزارة الصحة في مواجهة الأزمة الحالية

. وقد أعلنت مؤسسة أهل مصر للتنمية في وقت سابق عن تخصيص وتجهيز 3 مبانى تابعة لها لتحويلهم لحجر صحى لمواجهة كورونا تحت اشراف وزارة الصحة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي ، ضمن مبادرة " أهل مصر قد المسؤولية " وقد أدرك البنك أهمية توفير مبنى للحجر الصحي نظراً لقدرة الفيروس على الانتشار السريع، لذا قرر البنك تجهيز المبنى وتأثيثه بشكل متكامل وآمن يتوافق مع إجراءات ومعايير مكافحة العدوى حتى تتمكن المنظومة الطبية من التحرك بسرعة أكبر وبمزيد من الفعالية استعداداً وتحسباً لزيادة أعداد الحالات المصابة. كما قام البنك بتوفير كل ما يلزم من المستلزمات الوقائية لحماية أطقم الأطباء والتمريض بالمبنى. تأتى هذه الخطوة في إطار حرص البنك على القيام بدوره التنموي والمجتمعي في مواجهة الأزمات وتعزيزاً لأهداف التنمية المستدامة، حيث قام البنك بتوجيه تمويلات تبلغ 51 مليون جنيها مصريا لمواجهة كورونا ودعم العديد من الفئات المتضررة مثل المرضى والأطقم الطبية و العمالة غير المنتظمة.

ويتطلع البنك لبذل قصارى جهده بمشاركة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لاجتياز تلك المرحلة الحرجة

. من جانبه قال شريف علوي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس ادارة البنك العربي الافريقى الدولي: " نظراً لسرعة انتشار الوباء والتصاعد المستمر في حالات الإصابة به، يحرص البنك العربي الأفريقي الدولي على استثمار جهوده ودعمه بصورة تواكب احتياجات القطاع الطبي والمنظومة الصحية المسئولة عن محاربة الفيروس مع أخذ الأوضاع الراهنة وتجارب الدول الأخرى في مواجهة الأزمة في الاعتبار، فالأزمة الحالية المستمرة في التفاقم تتطلب تحالف كافة مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة في محاربة الوباء وتوفير الدعم اللازم للحد من انتشاره، ولذلك يحرص البنك العربي الافريقى الدولي على التعاون مع مختلف الجهات التي تقوم بتوفير وتنظيم سبل الدعم وتنفيذ مبادرات ذات تأثير واضح و نتائج مجزية، وسنظل دائماً على أتم استعداد لتوفير كافة الدعم للحكومة المصرية في التصدي للأزمات."

واوضح شريف حسن رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسى بالبنك العربى الافريقي الدولى: " أن تبرع العربى الافريقي هو من ضمن خطة البنك التي وضعناها منذ بداية انتشار فيروس كورونا و التي تتضمن التعاون مع كافة المؤسسات لاجتياز الأزمة التى تتطلب مشاركة الجميع تعزيزاً لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، وسنظل دائماً على أتم استعداد لتوفير كافة الدعم للقطاع الطبى في التصدي للأزمات."

وقالت د. هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية:"إن ما تقوم به المؤسسة، لم يكن له أن يتم الا باستجابة الهيئات والمؤسسات وشركاء النجاح الحاضرين اليوم لضرورة مساندة الدولة فى اجراءاتها الاحترازية وجهودها الرامية للحد من انتشار الفيروس ورعاية المصابين وتأمين عمل الأطباء، مشيرة الى ان ما تقوم به أهل مصر، و الجهات المشاركة يؤكد اهمية تكاتف الجميع للعبور من هذه الأزمة". ‎وأضافت السويدى، أن تعاون البنوك والمؤسسات والشركات المختلفة يضمن مشاركة جادة وفعالة لكافة الاجراءات للمكافحة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن متبقى مبنى واحد جاري العمل على تجهيزه وسيكون جاهز فى اسرع وقت لاستقبال اى حالات تتعرض للإصابة بالفيروس فى ضوء المستجدات اليومية، وزيادة اعداد المصابين بشكل مستمر، مؤكدة أن مؤسسة أهل مصر للتنمية تواصل الليل بالنهار وتسخر اى امكانيات لديها ولو كانت بسيطة لدعم ومساندة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الهادفة الى تطبيق مزيد من الاجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة للحد من تداعيات انتشار الفيروس