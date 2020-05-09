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موعد الحلقة السادسة عشر من مسلسل "خيانة عهد" لـ يسرا

السبت 09/مايو/2020 - 06:17 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
تعرض اليوم قناة الحياة حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" السادسة عشر لـ الفنانة يسرا، الذي تشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

ومن المقرر عرض المسلسل على أكثر من قناة، فيعرض على شاشة "سي بي سي"، 11 مساءً، والإعادة الأولى في الخامسة والنصف صباحا، أما الإعادة الثانية في الثانية عشر والربع ظهرا.

وعلى شاشة الحياة يعرض المسلسل في تمام السادسة والنصف مساءً، بينما لم تعلن القناة عن موعد الإعادة.

ويشارك في بطولة مسلسل "خيانة عهد" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، خالد انور، خالد سرحان، جومانا مراد، هنادي مهنا.


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