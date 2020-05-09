Advertisements

مسلسل "ولاد إمبابة" الحلقة 16 لـ سعد الصغير.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

السبت 09/مايو/2020 - 06:07 م
ولاد امبابة
ولاد امبابة
يبحث الناس عن مواعيد عرض مسلسل ولاد إمبابة الحلقة 16 والقنوات الناقلة، حيث تدور أحداث مسلسل "ولاد إمبابة" في إطار كوميدي حول امرأة تنجب 15 ابنًا، ثم يبدأ صراع العائلة على الإرث.

ويجسد سعد الصغير في مسلسل ولاد إمبابة الحلقة 16 شخصية "عسيلة"، وهو شاب بسيط من منطقة شعيبة، ويقع في قصة حب "فريدة" مع الفنانة يسرا المسعودي من أسرة غنية داخل أحدث العمل.

ومسلسل "ولاد امبابة" بطولة كل من فريدة سيف النصر ولطفى لبيب وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبوالليف وبرلنتى فؤاد وعبدالله مشرف وباقة من ألمع النجوم.

القنوات الناقلة لمسلسل ولاد إمبابة الحلقة 16

يعرض مسلسل ولاد إمبابة للفنان سعد الصغير والفنان القدير سمير غانم، على قناتي النهار فى تمام الساعة 9:00 التاسعة مساءً، بينما يعرض على قناة "صدى البلد" في الساعة 12:00 الثانية عشرة منتصف الليل.

أخبار تهمك

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ يوم

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ يوم

"الداخلية" تقرر رفع الإجراءات الاحترازية عن أحياء بالمدينة

منذ 35 دقيقة

وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يتحرك لخطف نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 9 ساعات

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ حوالي 22 ساعة

4 أندية تتصارع على ضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. غلق محكمة مدينة نصر بسبب ظهور حالة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

خانها زوجها وكاد نجلها أن يتوفى بسبب حادث.. مالا تعرفه عن ضحية "رامز مجنون رسمي"..الليلة

منذ ساعة و 8 دقيقة

أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

كارتيرون يرحب برحيل نجم الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

02:31 م

خانها زوجها وكاد نجلها أن يتوفى بسبب حادث.. مالا تعرفه عن ضحية "رامز مجنون رسمي"..الليلة

05:28 م

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

12:00 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

06:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا