مشاهدة مسلسل فلانتينو الحلقة 16 | موعد العرض والقنوات الناقلة خلال رمضان 2020

مسلسل فلانتينو الحلقة 16.. يواصل "الزعيم" عادل إمام مغامراته الشيقة في مسلسله الجديد المعروض حاليًا في موسم رمضان 2020 الجاري، برفقة النجمة دلال عبدالعزيز والجيار وداليا البحيري، وحمدي الميرغني ونخبة من الوجوه الشابة.





مسلسل فلانتينو الحلقة 16





وينتظر جمهور الفنان عادل إمام مشاهدة مسلسل فلانتينو الحلقة 16 التي توقفت عندها الحلقات بعدما تطورت الأحداث كثيرًا إلى أن تم القبض على داليا البحيري في حين سبقتها إلى القسم النجمة دلال عبدالعزيز، واشتعلت الأحداث سخونةً.





مشاهدة مسلسل فلانتينو الحلقة 16





ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية تفاصيل الأحداث الي انتهت إليه الأمور قبل عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 16 المقررة اليوم السبت الموافق الـ9 من مايو 2020.





عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 16





قامت الشرطة بالقبض على النجمة داليا البحيري متلبسةً بارتكاب مخالفة حيث كانت تقرأ الفنجان للسيح مقابل الحصول على مبالغ مالية لتشتعل التفاصيل قبل عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 16 .





مسلسل فلانتينو الحلقة 16





وساهم الميرغني في دور إيجابي مستغلًا حبس البحيري ليقف بجوارها ويخرجها من محبسها وهو ما ستظهره كافة تفاصيل مسلسل فلانتينو الحلقة 16 ولاسيما بعد عودتها إلى مدينتها.





موعد عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 16





ويذاع مسلسل فلانتينو الحلقة 16 عبر فضائية dmc يوميا فى الـ 6:30 مساء، وهو الموعد الذي سيعرض به هذا العمل الدرامي طوال شهر رمضان المبارك 2020.







