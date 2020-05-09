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بعد قليل.. حلقة جديدة من برنامج "رامز مجنون رسمي"

السبت 09/مايو/2020 - 06:17 م
بوابة الفجر
مي مرسي
يستضيف الفنان رامز جلال الفنانة ريهام عبد الغفور ضحية الحلقة ال16 من برنامج "رامز مجنون رسمي"،المذاع على قناة " MBC" في تمام الساعة ال6:30 مساء.

برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال وتدور فكرته هذا العام حول استضافة أحد النجوم وإقناعه بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي يمر بثلاث فقرات وهما "الوش التاني"،"الثبات الانفعالي"،"ضبط النفس" والذي من المفترض أن يجيب فيه الضيف على بعض الأسئلة الجريئة التي تطرحها عليه الإعلامية أروى.

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