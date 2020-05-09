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مواعيد الحلقة السادسة عشر والقنوات الناقلة لمسلسل "شاهد عيان" لـ حسن الرداد
السبت 09/مايو/2020 - 06:18 م
مصطفى فكيه
تعرض اليوم قناة النهار حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" السادسة عشر لـ الفنان حسن الرداد الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.
قناة النهار
عرض أول تمام الساعة 7:00 مساء
إعادة الساعة 12:30 منتصف الليل
قناة النهار دراما
عرض أول الساعة 6:30 مساءا
قناة صدى البلد
عرض أول الساعة 12:00 صباحا.
ويشارك في بطولة مسلسل "شاهد عيان" نغبة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم حسن الرداد، بسمة، وليد فواز، هنا شيحة، أحمد صيام، محمد لطفي.
قناة النهار
عرض أول تمام الساعة 7:00 مساء
إعادة الساعة 12:30 منتصف الليل
قناة النهار دراما
عرض أول الساعة 6:30 مساءا
قناة صدى البلد
عرض أول الساعة 12:00 صباحا.
ويشارك في بطولة مسلسل "شاهد عيان" نغبة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم حسن الرداد، بسمة، وليد فواز، هنا شيحة، أحمد صيام، محمد لطفي.
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