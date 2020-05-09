مواعيد الحلقة السادسة عشر والقنوات الناقلة لمسلسل "شاهد عيان" لـ حسن الرداد

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تعرض اليوم قناة النهار حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" السادسة عشر لـ الفنان حسن الرداد الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.



قناة النهار

عرض أول تمام الساعة 7:00 مساء

إعادة الساعة 12:30 منتصف الليل



قناة النهار دراما

عرض أول الساعة 6:30 مساءا



قناة صدى البلد

عرض أول الساعة 12:00 صباحا.



ويشارك في بطولة مسلسل "شاهد عيان" نغبة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم حسن الرداد، بسمة، وليد فواز، هنا شيحة، أحمد صيام، محمد لطفي.



