Advertisements

مواعيد الحلقة السادسة عشر والقنوات الناقلة لمسلسل "شاهد عيان" لـ حسن الرداد

السبت 09/مايو/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
تعرض اليوم قناة النهار حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" السادسة عشر لـ الفنان حسن الرداد الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

قناة النهار
عرض أول تمام الساعة 7:00 مساء
إعادة الساعة 12:30 منتصف الليل

قناة النهار دراما
عرض أول الساعة 6:30 مساءا

قناة صدى البلد
عرض أول الساعة 12:00 صباحا.

ويشارك في بطولة مسلسل "شاهد عيان" نغبة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم حسن الرداد، بسمة، وليد فواز، هنا شيحة، أحمد صيام، محمد لطفي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وليد فواز هنا شيحة محمد لطفي شاهد عيانن 16 شاهد عيان دراما رمضان حسن الرداد بسمة أحمد صيام

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يتحرك لخطف نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ يوم

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ يوم

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ حوالي 11 ساعة

وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"الداخلية" تقرر رفع الإجراءات الاحترازية عن أحياء بالمدينة

منذ 35 دقيقة

كارتيرون يرحب برحيل نجم الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. غلق محكمة مدينة نصر بسبب ظهور حالة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

4 أندية تتصارع على ضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ يوم

خانها زوجها وكاد نجلها أن يتوفى بسبب حادث.. مالا تعرفه عن ضحية "رامز مجنون رسمي"..الليلة

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ حوالي 22 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 9 ساعات

أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

مواعد الحلقة الثامنة والقنوات الناقلة لمسلسل "شاهد عيان" لـ حسن الرداد

حسن الرداد يفكر في تهريب هنا شيحه بسبب "شاهد عيان"

موعد الحلقة التاسعة من مسلسل "شاهد عيان" لـ حسن الرداد

حسن الرداد متهم في قضية قتل!!

موعد الحلقة الحادية عشر من مسلسل "شاهد عيان" لـ حسن الرداد

حبس حسن الرداد بعد ثبات تهمتي القتل وانتحال شخصية ضده

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

02:31 م

خانها زوجها وكاد نجلها أن يتوفى بسبب حادث.. مالا تعرفه عن ضحية "رامز مجنون رسمي"..الليلة

05:28 م

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

12:00 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

06:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا