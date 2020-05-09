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موعد عرض مسلسل رجالة البيت الحلقة 16 والقنوات الناقلة والتفاصيل

السبت 09/مايو/2020 - 06:11 م
مسلسل رجالة البيت الحلقة 16
مسلسل رجالة البيت الحلقة 16

مسلسل رجالة البيت الحلقة 16.. يترقب المتابعون للنجمين أحمد فتحي وأكرم حسني العرض الذي سيشهده اليوم السبت بعدما انتهت الحلقات السابقة عند سرقة بومب وتيمو ملابس تعود لجمعية خيرية.

 

مسلسل رجالة البيت الحلقة 16

 

واستمر النحس ملازما لبومبا وتيمو بعدما سرقا الملابس وذهبا لبيعها بالعتبة قبل أن يفشلا ويهربان قبل أن يتلقيا "علقة" ساخنة من أحد المشترين الذي ذهب ليرجع ما اشتراه.

 

تفاصيل مسلسل رجالة البيت الحلقة 16

 

انتهت الأحداث التي سبقت مسلسل رجالة البيت الحلقة 16 التي ستعرض اليوم في موعدها المعتاد، عند مفاجآت كثيرة بطلها ظهور مالك الجميعة التي قام تيمو وبومبا بالنصب عليها وأخذ ملابسها.

 

أحداث مسلسل رجالة البيت الحلقة 16

 

ظهر الكابتن جابر مالك الجمعية الخيرية قبل عرض مسلسل رجالة البيت الحلقة 16 حيث ذهب لمنزل بومبا وتيمو مطالبهما بمبلغ مالي وإعادة كافة الملابس التي سرقوها إلى جانب شيك وضعه في جاكيت أسود، ما سيكشف في مسلسل رجالة البيت الحلقة 16 .

 

المشاركون في رجالة البيت الحلقة 16

 

وأخذ جابر الذي اتضح في مسلسل رجالة البيت الحلقة 16 أنه أهل بومبا وتيمو رهائن لحين عودة الشيك الذي كان يخبؤه صاحب الجمعية الخيرية الذي يتخذها ستارًا لعمله في غسيل الأموال.

 

أحداث مسلسل رجالة البيت الحلقة 16

 

دارت أحداث المشاهد السابقة من مسلسل رجالة البيت الحلقة 16 ببحث تيمون وبومبا عن الشيك الذي يوجد داخل بدلة وعلما أن هناك شخص شؤاه سيأتي للبنك وقبل الصرف يأتي مسلح وتعمل سرينة الشرطة ليخلع الرجل معطفه إلا أنهما يذهبان للبحث عن آخر حيث لم يجدا شيئًا.

 

مسلسل رجالة البيت الحلقة 16

 

وتسارعت الأحدث في ظل احتجاز أهل بومبا وتيمو كرهائن من قبل مالك الجمعية الخيرية، في حين ذهبا لمكان تصوير مشاهد سينمائية ولكن تخرج الرصاصة في الجاكيت وتدمر الشيك ليقررا التخلص من مالك الجمعية وتسليمه إلى قبضة الأمن وهو ما سيكشفه مسلسل رجالة البيت الحلقة 16 اليوم السبت.

 

موعد عرض رجالة البيت الحلقة 16 والقنوات الناقلة

         

ويعرض مسلسل رجالة البيت الحلقة 16 اليوم االسبت في تمام الـ7:45 مساءً عبر قناة أون وهو الموعد الذي يعرض به المسلسل على مدار شهر رمضان 2020.

 

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