هيثم شاكر يسافر للعمل وسهر الصايغ تعود لميدو عادل في "حب عمري"

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هيثم شاكر يسافر للعمل وسهر الصايغ تعود لميدو عادل

اضطر الفنان هيثم شاكر، أن يسافر من أجل العمل وترك سهر الصايغ بالقاهرة جاء ذلك ضمن أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل"حب عمري".

مما جعل الممثل ميدو عادل، أن يطلب مرة آخرى من الممثلة سهر الصايغ أن تعود إلى العمل مرة آخرى في شركته وجاءت جميع محاولته بالنجاح ووافقت على العمل معه من خلال منزلها حيث لاتذهب إلى الشركة.

مسلسل "حب عمرى"، تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.



"حب عمري" من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

