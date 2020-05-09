موعد عرض مسلسل النهاية الحلقة 16.. وتفاصيل الحلقة السابقة والقنوات الناقلة

مسلسل النهاية الحلقة 16.. يستمر النجم يوسف الشريف في تقديم الأداء القوي وإبهار جمهوره خلال العمل الدرامي الذي يقدمه في رمضان 2020، ولاسيما بعد نجاح آخر أعماله الدرامية نجاح باهر ليختفي بعدها لمدة عامين ثم يعود مجددًا بعمل من طراز فريد.





مسلسل النهاية الحلقة 16





وتطورت أحداث العرض الذي يقدمه النجم يوسف الشريف تسارعًا كبيرًا في الأحداث ووضوح الرؤى بشأن بعض الموضوعات قبل عرض مسلسل النهاية الحلقة 16 المقرر عرضها اليوم السبت الموافق الـ9من مايو 2020 الجاري.





أحداث مسلسل النهاية الحلقة 16





انتهت الحلقة السابقة لعرض اليوم مسلسل الفتوة الحلقة 16 بإيجاد جثة "أرسلان" ليقرر الشريف الهروب من المكان في ظل ملاحقة قوات الأمن له ولكن يتمك من الهروب.





تفاصيل ما قبل مسلسل النهايه الحلقه 16





عاد زين إلى منزله الذي يوجد داخل "الواحة" ليعيد أوراقه مجددًا وويفكر ماذا سيفعل في الوقت المقبل، محددًا قيمة الوقت الي سيكون فيه خطورة أكبر، بـ24 ساعة متخوفًا من الكاميرات إذا كانت موجودة بمكان الحادث، وهو ما سنعرفه في مسلسل النهاية الحلقة 16 اليوم.





أحداث مسلسل النهايه الحلقه 16 والتفاصيل





ويترقب العاشقون للنجم يوسف الشريف ما ستكشف عنه مسلسل النهاية الحلقة 16 بعدما يحاول "الروبوت زين" في نهاية العرض السابق النتهاء من مشروعه الانتقامي حيث ظل يعمل في مخزن مراد المحروقي.





مسلسل النهايه الحلقه 16





طالب الروبوت زين بتوفير كافة الطلبات والمواد التي يريدها لمشروعه الانتقامي الذي يسعى لإنهائه، وتجعله قادر على صناعة الأسلحة مثل الأسلاك والمطاط والمعادن، ويشعر المحروقي بالقلق فيطلب من مساعده مراقبة زين لفهم ما ينوي فعله، وفي مشهد ينم عن الخوف من الريبوت الذي سيشهد تطورات خلال مسلسل النهاية الحلقة 16 قبل انتهاء الحلقات السابقة.





الروبوتات في مسلسل النهاية الحلقة 16





وذهبت "رضوى" إلى "الروبوت زين" برفقة صباح والتي نهرها زين وطلب منها جمع كافة متعلقاتها والمغادرة وطلقها، في صدمة كبيرة لها والتي ستبادر بجمع أشيائها للمغادرة لتتطور الأحداث التي ستجعل الجمهور شغوف بمشاهدة مسلسل النهاية الحلقة 16 اليوم السبت.





خطر الروبوت زين في مسلسل النهاية الحلقة 16





وعلى الجانب الآخر وقبل عرض مسلسل النهاية الحلقة 16 بساعات قليلة يصبح "السيد مؤنس" الذي يجسد دوره ببراعة النجم أحمد وفيق، قائدًا لقوات أمن التكتل بالقدس بعد ترقيته ليعثر هو ورجاله على طائرة متطورة من "الواحة" وعلى متنها "فارس" الذي هرب عائدًا إلى القدس.





موعد عرض مسلسل النهايه الحلقه 16 والقنوات الناقلة





ويذاع مسلسل "النهاية" عبر فضائية ON في تمام الـ10:15 مساءًا بتوقيت القاهرة، ويعاد في 2:00 صباحًا بتوقيت مصر، والإعادة الثانية الساعة 2:00.



