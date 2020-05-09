يتصدر مسلسل الاختيار محرك البحث جوجل يوميا في مصر وحصل على نسبة كبيرة من الاهتمام والمتابعة من قبل عشاق الدراما المصرية، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض وإعادة الحلقة 16 من مسلسل الاختيار للنجم أمير كرارة وأحمد العوضي.





ننشر لكم موعد عرض مسلسل الاختيار الحلقة 16 بطولة الفنان أمير كرارة علي قناة أون دراما الفضائية وقناة ام بي سي دراما خلال شهر رمضان الجاري 2020.





مسلسل الاختيار الحلقة 16

وتعرض الحلقة العاشرة من مسلسل الاختيار على قناة ON في تمام الساعة 09:00 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 04:00 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 09:00 صباحًا، والساعة 03:30 عصرًا، كما تذاع على شاشة قناة ON دراما الساعة 10:15 مساءً، وتعاد 02:00 صباحًا 01:15 ظهرًا.





ويذاع مسلسل الاختيار الحلقة العاشرة على قناة MBC دراما في تمام الساعة 08:00 مساءً، والساعة 11:00 مساءً، والساعة 04:00 صباحًا، أما على قناة ART حكايات يذاع الساعة 10:00 مساءً، والساعة 06:00 صباحًا، والساعة 02:00 ظهرًا، بالإضافة إلى ART حكايات 2 في تمام الساعة 02:00 صباحًا، والساعة 10:00 صباحًا، والساعة 06:00 مساءً.





أبطال مسلسل الإختيار الحلقة 16