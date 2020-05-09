مسلسل الفتوة الحلقه 17 | تعرف على القنوات الناقلة وموعد العرض

مسلسل الفتوة الحلقة 17.. في داخل إحدى أحياء القاهرة الشهيرة ومنذ أكثر من قرن ونصف يلتقي النجم ياسر جلال والنجمة مي عمر وسط صراعات فرض القوة في معايشة لحياة "الفتونة".





مسلسل الفتوة الحلقة 17





ويبحث الجمهور المحب للعمل الدرامي الذي يجمع "الفتوة" و"ليل" حيث يسبق الكثير من الأعمال ووصل إلى مسلسل الفتوة الحلقة 17 حيث تبقى العديد منها عند الحلقة الـ16.





أحداث مسلسل الفتوة الحلقة 17





ويعرض مسلسل الفتوة الحلقة 17 بعدما اشتعلت الأحداث السابقة وصارح ياسر جلال النجم أحمد خليل بأنه هو من قتل والده، في ظل نفي كبير من "فتوة الجمالية" الذي أكد له أن والده وصاه عليه.





مسلسل الفتوة الحلقه 17





ويترقب المتابعون لما سيقدمه النجم ياسر جلال خلال مسلسل الفتوة الحلقة 17 المقرر عرضها اليوم السبت الموافق الـ9 من ابريل 2020.





أحداث مسلسل الفتوة الحلقه 17





وتطورت الأحداث التي سبقت مسلسل الفتوة الحلقة 17 حيث زارت ثريا منزل زينب زوجة فضل كبير العربجية لإغوائه في ظل إصراره على رفض طلباتها ومؤكدا حبه الشديد لزوجته.





أحداث مسلسل الفتوة الحلقه 17





وقامت ثريا بخداع زينب في مشاهد سبقت مسلسل الفتوة الحلقة 17 قائلة إن هناك علاقة تجمع بينها وبين زوجها، حيث لم تكن على دراية بزواجه محاولة الإيقاع بينهما.





مسلسل الفتوة الحلقه 17





زار المعلم صابر زوجته الأولى بعدما علم أنها لاتزال على قيد الحياة وعاد إلى منزله من أجل التخطيط للانتقام من "عايدة رياض" زوجته الثانية والتي تؤدي دور "حسيبة" لأنها التي أوقعت بينه وبين زوجته الأولى "أحباب"، وهو ما سيكشف في مسلسل الفتوة الحلقة 17 .





عرض مسلسل الفتوة الحلقه 17 والقنوات الناقلة اليوم





يعرض مسلسل الفتوة الحلقه 17 يوميا طوال شهر رمضان 2020على قناة الحياة الحمراء في تمام الـ12 مساءً ويعاد في الـ4 عصر اليوم التالي.







