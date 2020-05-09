Advertisements

مسلسل الفتوة الحلقه 17 | تعرف على القنوات الناقلة وموعد العرض

السبت 09/مايو/2020 - 06:18 م
مسلسل الفتوة الحلقة 17
مسلسل الفتوة الحلقة 17
مسلسل الفتوة الحلقة 17.. في داخل إحدى أحياء القاهرة الشهيرة ومنذ أكثر من قرن ونصف يلتقي النجم ياسر جلال والنجمة مي عمر وسط صراعات فرض القوة في معايشة لحياة "الفتونة".

مسلسل الفتوة الحلقة 17

ويبحث الجمهور المحب للعمل الدرامي الذي يجمع "الفتوة" و"ليل" حيث يسبق الكثير من الأعمال ووصل إلى مسلسل الفتوة الحلقة 17 حيث تبقى العديد منها عند الحلقة الـ16.

أحداث مسلسل الفتوة الحلقة 17

ويعرض مسلسل الفتوة الحلقة 17 بعدما اشتعلت الأحداث السابقة وصارح ياسر جلال النجم أحمد خليل بأنه هو من قتل والده، في ظل نفي كبير من "فتوة الجمالية" الذي أكد له أن والده وصاه عليه.

مسلسل الفتوة الحلقه 17 

ويترقب المتابعون لما سيقدمه النجم ياسر جلال خلال مسلسل الفتوة الحلقة 17 المقرر عرضها اليوم السبت الموافق الـ9 من ابريل 2020.

أحداث مسلسل الفتوة الحلقه 17

وتطورت الأحداث التي سبقت مسلسل الفتوة الحلقة 17 حيث زارت ثريا منزل زينب زوجة فضل كبير العربجية لإغوائه في ظل إصراره على رفض طلباتها ومؤكدا حبه الشديد لزوجته. 

أحداث مسلسل الفتوة الحلقه 17

وقامت ثريا بخداع زينب في مشاهد سبقت مسلسل الفتوة الحلقة 17  قائلة إن هناك علاقة تجمع بينها وبين زوجها، حيث لم تكن على دراية بزواجه محاولة الإيقاع بينهما.

مسلسل الفتوة الحلقه 17 

زار المعلم صابر زوجته الأولى بعدما علم أنها لاتزال على قيد الحياة وعاد إلى منزله من أجل التخطيط للانتقام من "عايدة رياض" زوجته الثانية والتي تؤدي دور "حسيبة" لأنها التي أوقعت بينه وبين زوجته الأولى "أحباب"، وهو ما سيكشف في مسلسل الفتوة الحلقة 17 .

عرض مسلسل الفتوة الحلقه 17 والقنوات الناقلة اليوم

يعرض مسلسل الفتوة الحلقه 17 يوميا طوال شهر رمضان 2020على قناة الحياة الحمراء في تمام الـ12 مساءً ويعاد في الـ4 عصر اليوم التالي.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل الفتوة الحلقة 17 الفتوه الفتوة الحلقة 17 الجية

أخبار تهمك

أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خانها زوجها وكاد نجلها أن يتوفى بسبب حادث.. مالا تعرفه عن ضحية "رامز مجنون رسمي"..الليلة

منذ ساعة و 13 دقيقة

وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

4 أندية تتصارع على ضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. غلق محكمة مدينة نصر بسبب ظهور حالة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ حوالي 11 ساعة

"الداخلية" تقرر رفع الإجراءات الاحترازية عن أحياء بالمدينة

منذ 40 دقيقة

كارتيرون يرحب برحيل نجم الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ يوم

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يتحرك لخطف نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ يوم

موضوعات متعلقة

سبائك ذهب.. تفاصيل مسلسل الفتوة الحلقة 7 وموعد العرض والقنوات الناقلة في رمضان 2020

مسلسل الفتوة الحلقه 9 | تعرف على القنوات الناقلة وموعد العرض

مسلسل الفتوة الحلقه 10 | تعرف على القنوات الناقلة وموعد العرض

مسلسل الفتوة الحلقة 10.. تفاصيل وأحداث الحلقة الجديدة وتردد القنوات الناقلة

مشاهدة مسلسل البرنس الحلقة 11 | موعد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل الفتوة الحلقه 11 | تعرف على القنوات الناقلة وموعد العرض

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

02:31 م

خانها زوجها وكاد نجلها أن يتوفى بسبب حادث.. مالا تعرفه عن ضحية "رامز مجنون رسمي"..الليلة

05:28 م

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

12:00 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

06:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا