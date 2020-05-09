مشاهدة مسلسل البرنس الحلقة 16 | موعد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل البرنس الحلقة 16 .. يبحث المشاهدون عن عمل النجم محمد رمضان الدرامي الذي يقدمه خلال رمضان 2020 الجاري الذي يشهد الكثير من الأعمال المقدمة.





مشاهدة مسلسل البرنس الحلقة 16





مسلسل البرنس الحلقة 16 .. أبدى الكثيرون إعجابهم بالعمل الدرامي المميز الذي يقدمه محمد رمضان النجم الشهير بـ" الأسطورة" والذي له قاعدة جماهيرية عريضة، حيث أصبح معشوق جيل كامل ولاسيمًا بعد إقامته العديد من الحفلات التي يؤدي بها أحد ألوان الغناء التي لا تشترط صوتًا قويًا، ونجح بها.





تفاصيل مسلسل البرنس الحلقة 16





ويتوقع أن يشهد مسلسل البرنس الحلقة 16 تطورات كبيرة ولاسيمًا في ظل استمرار "رضوان البرنس" الشخصية المحورية التي يدور حولها هذا العمل الدرامي، والتي يجسدها محمد رمضان في إبداع معتاد.





عرض مسلسل البرنس الحلقة 16





وشهدت الحلقات التي سبقت مسلسل البرنس الحلقة 16 تلفيق تهمة لشقيقهم بتدبير من "فتحي" الشخصية التي يبرع في تقديمها النجم أحمد زاهر وبمشاركة المعلمة "فدوى" والتي تجسد شخصيتها روجينا التي تعود بعد غياب إلى الشاشة مجددًا.





أحداث مسلسل البرنس الحلقة 16





وزار شقيق "رضوان البرنس" النجم الشاب أحمد داش والذي يؤدي شخصية "عادل" في محبسه للاطمئنان عليه وإخباره بسبب شهادتهم ضده هو واخته ريم، وفي حالة شديدة من البكاء يخبر داش "رضوان" بأنه فخور به وبوالده عامل "الدوكو"، لتستمر الأحداث حتى وصلنا إلى مسلسل البرنس الحلقة 16 التي سشتعرض اليوم.





مشاهد مسلسل البرنس الحلقة 16





هدد فتحي شقيقته "نورا" والتي تؤديها الفنانة ريم سامي "و"عادل" من أجل تزوير شهادتهما على أخيهم "رضوان" وبالفعل أخجلوا رضوان الذي أقسم لأخيه خلال زيارته بأنه غير غاضب منهما قبل عرض مسلسل البرنس الحلقة 16 .





إقلاع عادل عن المخدرات في البرنس الحلقة 16





وأخبر "عادل" شقيقه بيأن أقلع عن المخدرات، ليسعد شقيقه الذي طلب منه أن يهتم بنفسه وأخته ريم وأن يخبرها بأنه غير غضاب منهما، برغم إلحاح "عادل" على الذهاب إلى النيابة والاعتراف بالحقيقة وهو ما ستكشفه أحداث مسلسل البرنس الحلقة 16 .





عرض مسلسل البرنس الحلقة 16 والقناة الناقلة





يعرض مسلسل البرنس الحلقة 16 على مجموعة قنوات دي إم سي في تمام الساعة الـ7:45 ، ويعاد في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.











