خطة لقتل القناص.. موعد عرض مسلسل الاختيار الحلقة 16 والقنوات الناقلة

مسلسل الاختيار الحلقة 16.. يبحث المتابعون عن تفاصيل أحداث مسلسل أمير كرارة ذات الحس الوطني الذي أعاد الجميع لمشاهدة هذا العرض الكبير، الذي لطالما جمع المصريين على حب الوطن وزاد من حماستهم وكرهههم للتكفيرين في العمل الذي يخرجه بيتر ميمي في قالب إبداعي معروض خلال رمضان 2020.





مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 16





مسلسل الاختيار الحلقة 16.. تمر الأحداث وتختلف وتتوالى الصراعات وظهور الشخصيات الجديدة خلال العمل الدرامي الكبير الذي يقدمه النجم أمير كرارة هذا العام تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.





أحداث مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 16





وشهدت الحلقات السابقة لعرض مسلسل الاختيار الحلقة 16 المكرر عرضها اليوم السبت تطورات في العلاقة بين التكفيري عشماوي وصديقه عماد وظهور الوجوه الجديدة.





تفاصيل مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 16





وبدأ العرض السابق لـ مسلسل الاختيار الحلقة 16 بضبط خلية إرهابية تكفيرية خطيرة، في أحد المزارع عن طريق البطل منسي ورفاقه، إلا أن هناك "قناص" شغل بال مسي ويسعى للوصول إليه.





مسلسل الاختيار الحلقة 16 والقناص





بدى القناص وكأنه شبح حيث يقتنص العساكر فوق الدبابات والمدرعات ويختفي ولا يستطيع أحد تقفي أثره، حيث طارده منسي إلا أنه لم يتمكن من القبض عليه وعلم عنه أنه محترف وليس مصري الجنسية وأنه مأجور ومن المتوقع أن تشهد مسلسل الاختيار الحلقة 16 القبض عليه.





خطط منسي للقبض على القناص في مسلسل الاختيار الحلقة 16





خطط أمير كرارة الذي يجسد شخصية "منسي" للنيل من القناص المسمى بصهيب وتحرك إلى أماكن تم تحديدها للارتكاز بها من أجل رصد القناص، وبالفعل اتخذ كل ضابط مكانًا له يث قسموا إلى مجموعات وهو ما سيظهره مسلسل الاختيار الحلقة 16 من تفاصيل.





مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 16 وخلاف التكفيريين





وعلى الجانب الآخر لايزال عماد وعشماوي في ورطة وخلاف، حيث أن مجلس شورى العسكريين التابع لأنصار بيت المقدس اجتمعوا برفقة عشماوي وطلبوا منه تنفيذ عمل كبير وبرغم رد عشماوي بأن هذا العمل لن يحدث صدى وسيخلف خسائر مادية إلا أنهم أصروا على التنفيذ في مسلسل الاختيار الحلقة 16 كما يتوقع.





أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 16





وظهر عمر رفاعي سرور الذي وعد عشماوي بأنه سيكون له شأن كبير وأفصح له عن اسمه برغم إصرار أبوعبدالله بإبعاد حاتم الاسم الحركي لـ "عماد" المر الذي أغضب الأخير ليشتد الخلاف بينهما مجددا في ظل طمع عشماوي بمكانته الجديده التي ستظهر في مسلسل الاختيار الحلقة 16 المقرر عرضها اليوم السبت.





أبطال مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 16





يؤدي أمير كرارة بطولة مسلسل "الاختيار" مؤديًا شخصية الشهيد العقيد أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صعقة والذي استشهد في هجوم إرهابي في يوليو 2017، على أيدي أعداء الوطن ومجموعة من الخونة، ويقف عند الحلقة مسلسل الاختيار الحلقة 16 والتي ستعرض اليوم السبت الموافق الـ9 من مايو 2020.





موعد عرض مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 16 والقنوات الناقلة





ويذاع مسلسل الاختيار الحلقة 16 اليوم السبت في تمام لـ9 مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة ON ويعاد فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.







