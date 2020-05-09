كورونا يضرب لاعب جديد في إسبانيا

ظهرت أول حالة مصابة بفيروس كورونا داخل احد أندية الدوري الاسباني خلال فترة خضوع جميع الفرق للفحوصات ضد فيروس كورونا.









وغاب لاعب الوسط الفنزويلي يانخيل إيريرا عن تدريب فريقه غرناطة الإسباني اليوم السبت، بعد ثبوت إيجابية الاختبار المصلي للكشف عن فيروس كورونا المستجد، والذي أجراه لاعبو الفريق الأندلسي يوم الأربعاء الماضي.









وكشفت جريدة إيديال اليومية المحلية أن عنية تحليل "PCR" الذي أجراه صاحب الـ22 الأربعاء الماضي جاءت سلبية، قبل أن تأتي نتيجة الكشف المصلي إيجابية، ليضطر اللاعب الشاب للبقاء منعزلا في منزله لمدة 14 يوماً.









ويعد إيريرا اللاعب الوحيد في كتيبة المدرب دييجو مارتينيز الذي تثبت إصابته بالفيروس التاجي، ولهذا لم يشارك في المران الأول للفريق بالمدينة الرياضية بعد 57 يوماً بسبب إجراءات الحجر الصحي في إسبانيا للحد من تفشي الوباء.









وسيخضع اللاعب المعار من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي لاختبارات جديدة في الأيام المقبلة، وسينضم للتدريبات في حالة اجتيازه لها، وفقا للقواعد التي وضعتها رابطة الليجا والمجلس الأعلى للرياضة.



