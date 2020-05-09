ريهام عبد الغفور تسب وتضرب رامز في نهاية حلقتها في "رامز مجنون رسمي"

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انتهت الحلقة ال16 من برنامج "رامز مجنون رسمي" والذي تم فيه استضافة الفنانة ريهام عبد الغفور، ويقدم البرنامج رامز جلال ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.











وحاول رامز جلال استعطاف ريهام عبد الغفور قائلا "انا آسف يا ريهام..انتي أثبتي للناس كلها إن ريهام نجمة أكشن"،وقام فريق رامز بفك ريهام عبد الغفور من كرسي الاعتراف قائلا "سندوها"،فتفاجأت بسقوطها في حوض مياه قائلة لرامز جلال "أنت غبي".



وبعد خروجها من حوض الكمياه ضربت رامز جلال ثم صعدو على سلم الأستوديو وتفاجأت بسقوط مياه بالصابون فسقطت مرة أخرى وعبر عن استيائها من رامز جلال قائلة "والله أنت معندكش ريحة الدم".



