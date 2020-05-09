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حاكم نيويورك يعلن وفاة ثلاثة أطفال بمرض نادر مرتبط بـ كورونا
السبت 09/مايو/2020 - 07:30 م
وكالات
أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو في إفادة صحفية اليوم السبت، وفاة 3 أطفال من نيويورك بالتهاب نادر يعتقد أنه مرتبط بفيروس كورونا المستجد.
وكان كومو كشف يوم الجمعة عن وفاة طفل يبلغ من العمر 5 أعوام بعد أعراض مماثلة لعلامات مرض "كاواساكي" أو "المتلازمة السمية المماثلة للصدمة" والمرتبطة بـ"كوفيد-19"، وهو المرض الرئوي الذي يسببه كورونا.
وأضاف أن مسؤولي الصحة يحققون في 73 حالة مماثلة تم تسجيلها في مختلف أنحاء الولاية، حيث ظهرت على الأطفال أعراض مماثلة لأعراض "كوفيد-19" وهو المرض الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا.
وتم الكشف أولا عن أمراض الالتهابات التي تهدد حياة الأطفال ارتباطا بالتعرض لـ"كوفيد-19" في بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، لكن الأطباء في الولايات المتحدة سجلوا مجموعات من الأطفال المصابين بالمرض الذي يمكن أن يهاجم أعضاء متعددة في الجسم ويعطل وظيفة القلب ويضعف صماماته.
وانتشرت تقارير حول تحذير هام لأطباء بريطانيين من احتمال وجود صلة بين تفشي فيروس كورونا والأعراض الالتهابية المشابهة لمرض "كاواساكي".
ويعرف المرض أيضا بمتلازمة العقدة الليمفاوية المخاطية الجلدية، ووفقا لإدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS، يؤثر المرض في المقام الأول على الأطفال دون سن الخامسة، عن طريق تورم الأوعية الدموية ما قد يؤدي إلى مضاعفات في الشرايين التاجية (الأوعية الدموية التي تغذي القلب بالدم).
ويمكن أن يسبب مرض كاواساكي تمدد الأوعية الدموية، التي يمكن أن تؤدي إلى أزمة قلبية وأمراض القلب.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,673 مليون إصابة، بينهم أكثر من 253 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,211 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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