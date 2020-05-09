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تفاصيل إصابة نجم برشلونة

السبت 09/مايو/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل إصابة اومتيتي مدافع فريق برشلونة التي تعرض لها في الساعات الماضية.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم السبت، أن لاعب قلب دفاعه صامويل أومتيتي تعرض لإصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة) اليمنى، وذلك بعد يوم واحد من عودة الفريق إلى التدريبات.

وتطارد الإصابات أومتيتي (26 عاماً) منذ انضمامه إلى برشلونة قادمة من ليون الفرنسي في 2016، ولم يشارك أساسياً خلال هذا الموسم سوى في تسع مباريات.

ويأمل مسؤولو الدوري الإسباني وجماهيره في استئناف المنافسات في 13 يونيو (حزيران) ، بعد فترة غياب بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

ولم يعلن برشلونة عن الموعد المحتمل لعودة أومتيتي من الإصابة.

وفي ظل انتقال جان-كلير توديبو إلى شالكه الألماني بعقد إعارة، تعني إصابة أومتيتي أن برشلونة متصدر الدوري الإسباني لم يعد لديه سوى ثلاثة عناصر لقلب الدفاع، هم جيرارد بيكيه وكليمنت لينجليه ورونالدو أراوخو.

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