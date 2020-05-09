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على الإفطار.. زوجة تطعن زوجها حتى الموت فى قنا

السبت 09/مايو/2020 - 07:39 م
ارشيفية
ارشيفية
بسام عبدالحميد
لقى صاحب مقهى مصرعه، بعد إصابته بطعنات نافذة من سكين، بمركز قفط جنوبي قنا. 

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا من مركز شرطة قفط، بمصرع "سيد. د" 40 عاما، صاحب مقهى بمنطقة العويضات، بعد إصابته بطعنة نافذة من سكين، أدت إلى مصرعه فى الحال.

وكشفت التحريات الأولية، أن خلافات نشبت بين المجني عليه وبين زوجته الثانية، داخل منزلهما، دفعتها إلى طعنة بسكين، لفظ على اثرها أنفاسها الأخيرة.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

بينما أصيب شخص بطلقات نارية، اليوم السبت، في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بمدينة فرشوط شمال محافظة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بإصابة يحيي أبو الوفا محمد، بطلقات نارية، في مشاجرة بين عائلتي " المخالفة والنجاجرة" بمدينة فرشوط.

تم نقل المصاب إلى المستشفى،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط مسجلين سرقات واتجار في الأسلحة وبحوزتهما ٦ قطع اسلحه ناريه ودراجات بخارية مسروقه ودولارات مزيفة، بقرية أسمنت بمركز نقادة جنوب قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، من ضبطالمتهمين شعبان.س، وجعفر.ش، مقيمان بقرية اسمنت بنقادة، مسجلين سرقات واتجار في الأسلحة وبحوزتهما ٦ قطع اسلحه ناريه متنوعة و١٨٠ طلق ناري و٢ دراجة بخارية مبلغ بسرقتها و٤٠٠ دولار مزورة.

واعترفا المتهمان بسرقة الدراجات البخارية والاتجار في الأسلحة النارية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

بينما لفظت ربة منزل، أنفاسها الأخيرة، عصر اليوم الأربعاء، إثر سقوطها من قطار بمحطة سكك حديد أبوتشت، شمال محافظة قنا. 

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة أبوتشت، بمصرع وفاء عادل محمد، 23 عاما، ربة منزل، ومقيمة الشرقي سمهود، بعد أن سقطت من قطار بمحطة سكك حديد أبوتشت.

حيث انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي، إلى مقر البلاغ، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

ولقد تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان طالب، لقي مصرعه غرقًا بالقرب من كوبري الكلالسة بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق اسعاف قنا، بانتشال جثمان محمد عبدالمحسن عبدالمجيد، 17 عامًا، طالب، بعد غرقه بالقرب من كوبري الكلالسة بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى قوص المركزي، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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محافظة قنا قنا زوجة تطعن زوجها بوابة الفجر الفجر

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