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سان جيرمان لازال يطارد دي تشيليو

السبت 09/مايو/2020 - 07:38 م
دي تشيليو
دي تشيليو
عبد القادر عرابي
كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لم يفقد الأمل بعد في ضم ظهير نادي يوفنتوس الإيطالي "ماتيا دي تشيليو" خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب ما ورد عن صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن النادي الباريسي كان على وشك التعاقد مع اللاعب في يناير الماضي، مقابل إنتقال الفرنسي "ليفين كورزوا" ليوفنتوس.

وأكدت الشبكة، أن كورزوا قريب من الإلتحاق بنادي أرسنال، وبالتالي سيلجأ باريس سان جيرمان لضمه بمبلغ مالي أو بصفقة تبادلية للاعب آخر.

ويأتي ضم دي تشيليو بناءاً على رغبة المدير الرياضي لباريس سان جيرمان "ليوناردو" والذي سبق وأن أشرف عليه في ميلان.

وينتهي عقد دي تشيليو مع يوفنتوس في صيف عام 2022، وبدأ 12 مباراة فقط مع يوفنتوس هذا الموسم، تحت قيادة الإيطالي "ماوريسيو ساري".

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