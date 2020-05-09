أول تعليق من أسامة نبيه على أزمة مباراة المحلة والزمالك

قدم أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر ونجم الزمالك السابق اعتذاره عن سوء الفهم الذى حدث بعد بعض التصريحات التى صرح بها مع سيف زاهر مؤكدا انه لم يكن يقصد هذا المعنى الذى فهمه البعض مؤكدا انه يكن كامل الاحترام لكل الفرق التى لعب بها مؤكدا ان الانتماء شىء والعمل شىء اخر

ومن ناحية أخرى، أبدى بعض النجوم القدامى و بعض النجوم الذين زاملوا كابتن اسامه نبيه تعجبهم من الهجوم الذى يتعرض له اسامه نبيه فقد أكد نجم الزمالك السابق فاروق جعفر ان ما قاله اسامه نبيه لم يحدث من الأساس وان التصريح كان من باب الدعابة و الشعور بالانتماء إلى نادى الزمالك وحب نادى الزمالك مؤكدا ان ع ارض الواقع لايمكن أن يحدث هذا خاصة أن الجميع يعلم جيدا اخلاق اسامه نبيه و نشأته خاصة انه تربى وسط عائله علمته الأخلاق و الحفاظ ع العمل و الشرف والامانه.

كما أكد فاروق جعفر انه لا يمكن لأى لاعب ان يتحكم فى الكرة إمام المرمى و ان اللاعب دائما يسعى لإثبات نفسه إمام فريقه القديم من أجل أن يثبت ان رحيله عن الفريق كان خطأ.

و قد شهد امس الوسط الرياضى هجوم شديد ع اسامه نبيه واتهامه بالتخاذل و عدم الامانه وهذا غير صحيح بالمرة خاصة أن الجميع يعلم مدى اخلاق و تربية اسامه نبيه و قد أكد اسامه نبيه انه لم يقصد ما تم فهمه وأنه كان يقصد الدعايه ليس اكثر خاصة انه اهدر عدة فرص كادت ان تسكن شباك الزمالك .

كما أنه قام بتسديده قوية تسببت فى إصابة حارس مرمى الزمالك محمد عبد المنصف فى ذلك الوقت الذى أكد فى تصريح له انه بالفعل تعرض لاصابة قوية بسبب تسديدة اسامة نبيه تسببت فى انه لم يستطيع استكمال المباراة وتم استبداله فى ذلك الوقت بعيد الواحد السيد

كما استطرد اسامه نبيه حديثه قائلا انه قام بتسجيل هدف فى مرمى الزمالك من ركلة جزاء أثناء لعبه مع الترسانه على اثرها ودع نادى الزمالك بطولة كأس مصر فهل يعقل ان يكون متخاذل.

وتابع "وليس من العدل ان يتم اتهامه بالخيانه وتفويت المبارايات فهذه ليس أخلاقه و لا ما تربى عليه".

وأكد انه كان يقصد الدعابه مع ابراهيم حسن ليس اكثر وان مطالبته له بتشتيت الكرة القصد بها انه قادر ع التسديد فى مرمى الزمالك فى اى وقت فى ذلك الوقت

و ختم حديثه ان لا أخلاقه و لا ماتربى عليه يجعله يفعل مثل هذه الأفعال الغير مسئوله والتى تخرج من أشخاص عديمة الامانه و هو ليس منهم فهو ينتمى لنادى الزمالك و لكن عمله يأتى فى المرتبه الأولى.