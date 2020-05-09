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الزمالك يفاوض لاعب تونسي

السبت 09/مايو/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
كشفت تقارير صحفية أن نادي الزمالك يسعي للتعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوفه الفريق، بعدما أبدي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك عن رغبته فى التعاقد معه.


ويتفاوض الزمالك مع اللاعب مرتضي بن وناس لاعب وسط النجم الساحلي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.


وترددت أنباء أيضًا عن رغبة الزمالك فى التعاقد مع اللاعب مرتضي بن وناس من أجل تدعيم الفريق تحسبًا لرحيل النجم التونسي فرجاني ساسي.

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